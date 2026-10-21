Impianto di rifiuti tra Sanarica e Giuggianello, il Tar boccia il progetto Cesa: il bosco cambia tutto, autorizzazione annullata

GIUGGIANELLO /SANARICA – Il Comune di Giuggianello vince la battaglia giudiziaria contro il via libera della Provincia di Lecce. Decisivi il bosco tutelato a meno di 27 metri, le lacune nella valutazione ambientale all’impianto per il trattamento dei rifiuti, l’assenza del parere preventivo dei vigili del fuoco e la mancata disponibilità dei terreni. I giudici contestano anche il modo in cui sono state ignorate le obiezioni dell’amministrazione comunale. Non basta una conferenza di servizi conclusa con pareri prevalentemente favorevoli per autorizzare un impianto di trattamento dei rifiuti, soprattutto quando nelle immediate vicinanze esiste un bosco protetto, mancano approfondimenti sugli effetti ambientali e non sono state adeguatamente esaminate le contestazioni del Comune interessato.

È questo il principio che emerge dalla sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha cancellato il via libera al progetto della Cesa Srl, destinato alla zona industriale tra Sanarica e Giuggianello. Una decisione che rappresenta una vittoria per il piccolo Comune salentino, protagonista di una lunga battaglia amministrativa e giudiziaria contro l’insediamento. Con la sentenza numero 1259 del 2026, pubblicata il 21 ottobre, la seconda sezione del Tar ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Giuggianello, assistito dagli avvocati Giuseppe Gennaccari, Antonio Micolani e Vincenzo Di Gioia, annullando la determinazione numero 1665 del 16 ottobre 2023, con la quale la Provincia di Lecce aveva espresso una valutazione positiva di impatto ambientale e rilasciato l’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto. Il contenzioso ha coinvolto la Provincia di Lecce, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi e Lecce, la Regione Puglia e gli altri enti interessati dal procedimento.

Controinteressata la Cesa Srl, società proponente con sede a Lecce, in viale Aldo Moro 12, difesa dagli avvocati Michelangelo Gorgoni e Leonardo Maruotti. Il progetto, presentato il 15 luglio 2020, prevedeva la costruzione di una nuova piattaforma per il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’area individuata si trova nel territorio comunale di Sanarica, precisamente sui lotti 19, 20 e 21 del Piano intercomunale per gli insediamenti produttivi di Sanarica e Giuggianello. Una piccola porzione del lotto 21 ricade nel territorio di Giuggianello, ma era stata esclusa dall’intervento progettato. La piattaforma avrebbe dovuto ricevere prevalentemente rifiuti speciali, ma anche rifiuti urbani, soprattutto provenienti dalla raccolta differenziata, come indicato nella stessa relazione tecnica della società. Non si trattava, dunque, di un intervento di modesta rilevanza ambientale.

La sua collocazione, secondo quanto contestato dal Comune, sollevava problemi legati alla vicinanza delle abitazioni e del centro abitato di Giuggianello, distante circa 500 metri, alla presenza di aree naturali tutelate e alla concentrazione di altre attività legate al trattamento dei rifiuti. A circa un chilometro e mezzo dal sito prescelto si trova infatti l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo, mentre tra le criticità evidenziate dal Comune figurava anche la vicinanza della discarica ex Sud Gas. Il primo elemento determinante nella decisione del Tar riguarda proprio la presenza del bosco. Il Comune aveva sostenuto fin dall’inizio che le amministrazioni coinvolte avessero ignorato “la sussistenza di un vincolo paesaggistico di tipo escludente che impediva l’autorizzazione dell’impianto proposto dalla Cesa S.r.l.”. Secondo il ricorso, l’insediamento industriale sarebbe sorto a una distanza minima di circa dieci metri da un’area boscata inizialmente stimata in 19mila metri quadrati, violando le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Piano paesaggistico territoriale regionale.

La difesa aveva contestato questa ricostruzione, sostenendo che l’area non fosse classificata come bosco nel Piano paesaggistico, che non possedesse le necessarie caratteristiche naturalistiche e che la distanza effettiva dall’impianto superasse i 50 metri. Ma i giudici, dopo una complessa istruttoria, hanno respinto questa impostazione. “Le censure di parte ricorrente meritano condivisione”, si legge nella sentenza. Il Tribunale aveva disposto una verificazione per accertare le caratteristiche della vegetazione, le dimensioni del complesso alberato e la distanza effettiva dal sito industriale. L’indagine ha individuato una pineta costituita prevalentemente da pini d’Aleppo, con cipressi e altre essenze, sviluppatasi attraverso interventi di rimboschimento effettuati tra gli anni Ottanta e Novanta. Una delle due porzioni esaminate presenta una superficie di 8.860 metri quadrati, una larghezza media di 46 metri e una copertura arborea vicina al 70 per cento.

Sebbene il verificatore avesse concluso per l’insussistenza di un bosco, il Tar ha ritenuto non condivisibile tale valutazione giuridica, fondata anche sulla mancata classificazione cartografica dell’area. Secondo il Collegio, infatti, il vincolo paesaggistico discende dalle caratteristiche effettive del bosco e non dalla sua presenza nelle mappe regionali. Un passaggio decisivo è arrivato proprio dalla Regione Puglia che, con una nota del 4 giugno 2026, ha riconosciuto le caratteristiche forestali del complesso vegetale, accogliendo un’istanza di rettifica della perimetrazione del bosco e della relativa area di rispetto. Il documento regionale individua una superficie boscata netta di 1,17 ettari, con una copertura arborea stabilmente superiore al 70 per cento e una densità di circa 520 piante per ettaro. Elementi che, insieme ai fenomeni di rinaturalizzazione spontanea, confermano l’esistenza di un ecosistema forestale stabile. L’accertamento tecnico ha inoltre misurato una distanza di appena 26,90 metri tra gli alberi e il perimetro dell’impianto progettato. Una misura inferiore alla fascia di salvaguardia di 50 metri prevista per i boschi di estensione compresa tra uno e tre ettari.

Da qui la conclusione dei giudici: la Provincia avrebbe dovuto considerare un vincolo già esistente per legge e incompatibile con la realizzazione dell’intervento. Le norme paesaggistiche richiamate dalla sentenza, infatti, non ammettono nella fascia tutelata la realizzazione o l’ampliamento di impianti destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Ma la decisione del Tar non si ferma alla tutela del bosco. Un altro punto importante riguarda le carenze dello studio di impatto ambientale presentato dalla Cesa. I giudici riconoscono che la società aveva preso in considerazione la cosiddetta opzione zero, cioè la possibilità di non realizzare l’intervento. Mancava però un’autentica valutazione di siti alternativi: lo studio spiegava perché fosse stata scelta quella zona industriale, senza confrontarla con altre possibili localizzazioni o chiarire perché non fossero praticabili. Ancora più significativa, secondo il Tribunale, l’omessa valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza del vicino impianto di biostabilizzazione di Poggiardo.

La valutazione ambientale, sottolineano i giudici, non può limitarsi a verificare isolatamente la compatibilità di una struttura, ma deve considerare complessivamente le conseguenze degli interventi sul territorio, anche in relazione alle attività già esistenti. Pesanti anche le osservazioni rivolte alla Provincia di Lecce per il modo in cui è stata motivata l’autorizzazione. Il Tar rileva che il provvedimento ricostruisce le sedute della conferenza di servizi del 2020, 2022 e 2023, ma non contiene una spiegazione sufficientemente articolata delle ragioni ambientali che hanno portato al giudizio favorevole. Non basta, in sostanza, richiamare gli atti istruttori e i pareri positivi degli enti partecipanti. In particolare, la Provincia non avrebbe adeguatamente spiegato perché fosse possibile superare il dissenso espresso dal Comune di Giuggianello, che aveva segnalato la presenza di rifiuti pericolosi, la vicinanza delle abitazioni, le possibili incompatibilità territoriali e la concentrazione degli impianti esistenti. Anche una decisione assunta a maggioranza in conferenza di servizi, precisa il Collegio, deve contenere una motivazione adeguata rispetto alle posizioni contrarie.

Un’ulteriore irregolarità riguarda la sicurezza antincendio. Il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto all’esame preventivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prima del rilascio dell’autorizzazione unica. Tale verifica, invece, non era stata effettuata tempestivamente. Il successivo parere favorevole, intervenuto nell’aprile 2024, non elimina il vizio originario dell’autorizzazione provinciale rilasciata nell’ottobre dell’anno precedente. Il Tribunale ha inoltre accolto le contestazioni relative all’insufficiente verifica della compatibilità del progetto con la pianificazione regionale dei rifiuti. Secondo i giudici, occorreva fare riferimento al Piano regionale dei rifiuti speciali del 2015, applicabile al procedimento in esame, e considerare anche il Piano regionale dei rifiuti urbani, dato che la stessa documentazione della Cesa prevedeva il possibile ingresso di entrambe le tipologie di rifiuti.

Non meno rilevante la questione della disponibilità dei terreni. Quando la Provincia rilasciò l’autorizzazione, il 16 ottobre 2023, la società non aveva dimostrato di essere proprietaria dei lotti interessati né di possedere un titolo giuridico sufficiente per utilizzarli. L’assegnazione provvisoria dei terreni da parte del Comune di Sanarica e la relativa convenzione sarebbero arrivate soltanto il 9 gennaio 2024, quasi tre mesi dopo il provvedimento provinciale. Un passaggio che, per il Tar, conferma un ulteriore vizio dell’iter autorizzativo. Non tutte le contestazioni dell’amministrazione di Giuggianello, tuttavia, sono state accolte. Il Tribunale ha respinto le doglianze riguardanti l’impatto visivo sulla strada provinciale 213, ritenendo che le prescrizioni regionali contenessero misure di mitigazione paesaggistica. Non è stata condivisa neppure l’ipotesi di assoggettare l’impianto alla normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti, perché non sostenuta da elementi concreti sufficienti. Respinte anche alcune obiezioni di carattere urbanistico e quelle relative alla presunta presenza di manufatti abusivi nell’area, che gli accertamenti non hanno riscontrato.

Il risultato conclusivo, però, non cambia. Il ricorso principale del Comune di Giuggianello è stato accolto e l’autorizzazione provinciale annullata. I motivi aggiunti contro gli atti successivi, tra cui il parere dei Vigili del Fuoco e la convenzione per i terreni, sono stati invece dichiarati inammissibili per ragioni processuali. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, vista la complessità della controversia. La sentenza, deliberata il 21 settembre e pubblicata il 21 ottobre 2026, segna dunque una battuta d’arresto per l’insediamento industriale della Cesa Srl. Ma soprattutto chiarisce un principio destinato a pesare anche su altre vicende autorizzative nel Salento: l’esistenza di un’area industriale non rende automaticamente ammissibile qualsiasi impianto, né i pareri favorevoli possono sostituire un’istruttoria completa. I vincoli ambientali devono essere verificati nella realtà dei luoghi, le alternative vanno esaminate e le obiezioni delle comunità interessate meritano risposte motivate. Nel caso di Sanarica e Giuggianello, secondo i giudici amministrativi, tutto questo non è avvenuto nella misura richiesta dalla legge.