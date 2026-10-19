Giovedì il seminario “in Memoria di Cosimo Quarta. Il Filosofo dell’Utopia”

LECCE – Si terrà giovedì 22 ottobre alle ore 18.00 presso il monastero delle Benedettine di Lecce la serata di studi commemorativa in onore del prof. Cosimo Quarta a dieci anni dalla sua morte.

Per l’occasione sarà proposto un seminario di studio dal titolo “in Memoria di COSIMO QUARTA. Il Filosofo dell’Utopia”. Il seminario vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti nel campo della filosofia e della teologia nonché della psicologia e della sociologia.

Dopo i saluti introduttivi da parte dell’Abbadessa della comunità monastica leccese, don Antonio Bergamo, teologo e direttore dell’ISSRM “don Tonino Bello” di Lecce, inquadrerà la figura del docente Cosimo Quarta. A seguire sr Luciana Mirjam Mele, monaca benedettina del monastero leccese, luogo a cui il professore Quarta era molto legato, cercherà della dimensione utopica tra Sacra Scrittura e sapienza monastica. Tale rapporto troverà una naturale eco nell’intervento della filosofa Daniela Martina che invece espliciterà il progetto utopico come tensione esistente tra essere e dover essere, risolta mediante il cammino di umanizzazione guidato dall’educazione e dalla cultura.

Lo psicologo e psicoterapeuta Roberto Quarta e nipote di Cosimo Quarta, sottolineerà invece da par suo alcuni aspetti della personalità di questa figura di uomo e di docente, facendolo dalla sua privilegiata prospettiva.

In ultima analisi la sociologa e mediatrice penale e minorile Anna Leo porrà al centro l’utopia come modalità immaginativa collettiva, come motore per riaprire spazi del possibile per ridisegnare il futuro.

A seguire, sarà data la parola al pubblico presente che potrà sollecitare ulteriori riflessioni o semplicemente offrire un ricordo personale del prof. Cosimo Quarta.

La conversazione seminariale sarà l’occasione per esercitare un esercizio di memoria grata nei confronti di una figura che non ha solo dato lustro al Salento con il suo pensiero filosofico ma che è saputo anche entrare nel cuore di tanti, studenti e colleghi e conoscenti, che lo hanno incontrato e che con lui sono cresciuti.