Meteo di domani 20 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni sul tarantino. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento, locali piogge in arrivo sulle zone settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito con deboli piogge sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio peggiora con acquazzoni e temporali su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, coperto ma senza precipitazioni altrove. In serata e in nottata ulteriore peggioramento in arrivo con nubifragi possibili anche su Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con qualche piovasco sulle coste della Toscana. In serata e in nottata progressivo peggioramento con acquazzoni e temporali a partire dai settori Tirrenici in estensione a tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari meridionali, più coperto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio qualche nube anche sulla Calabria, precipitazioni sparse sulla Sardegna. In serata velature in transito sulle regioni peninsulari; nella notte precipitazioni in arrivo su Campania, Molise, alta Puglia, Sardegna e Sicilia.

Temperature minime in stabili o in calo al centro-nord, in lieve rialzo al sud; massime stabili o in rialzo da nord a sud.

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