Nuovo raid a Taviano: tre colpi di fucile contro l’abitazione di un idraulico

TAVIANO (Lecce) – Un secondo e inquietante episodio a distanza di pochi mesi torna a scuotere via Leghe Contadine a Taviano. Nella notte tra sabato e domenica, l’abitazione di un idraulico di trentacinque anni è stata nuovamente presa di mira da un raid intimidatorio a colpi d’arma da fuoco.

A fare la scoperta è stata la stessa vittima intorno alle sei del mattino: accortosi dei segni evidenti lasciati dalle esplosioni sulla persiana e sulle pareti esterne dell’immobile, l’uomo ha subito lanciato l’allarme al 112. I rilievi eseguiti sul posto dai Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Casarano hanno permesso di accertare l’impiego di un fucile calibro 12, dal quale sono stati esplosi tre proiettili.

Gli investigatori dell’Arma hanno avviato un capillare lavoro di repertazione e stanno analizzando minuziosamente i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza installati nell’area, nella speranza di individuare dettagli utili o passaggi di veicoli e persone sospette nelle ore dell’agguato. Il trentacinquenne, ascoltato a lungo dai militari per ricostruire eventuali recenti attriti o minacce, fino a poco tempo fa si trovava sottoposto al regime dei domiciliari per vicende legate a reati patrimoniali e sostanze stupefacenti.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi di lavoro, mentre l’attenzione resta altissima alla luce dei precedenti: già lo scorso agosto la medesima residenza era stata bersaglio di un’analoga spedizione punitiva, condotta in quel caso con tre colpi di pistola calibro 38. Un dettaglio che pesa nel fascicolo d’indagine e che spinge gli investigatori a scavare a fondo nei contatti e nelle frequentazioni dell’artigiano.