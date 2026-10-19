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Il leccese Cristian Benvenuto tra i progettisti più vincenti d’Italia

Dai fondi regionali e nazionali ai finanziamenti europei e privati: elevate percentuali di successo, competenze trasversali e strategie di sviluppo contraddistinguono il percorso del professionista salentino

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