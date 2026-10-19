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Pietra leccese e musica antica: a Lecce l’arte della tradizione diventa occasione di incontro tra generazioni

Il Jewish Museum Lecce Association promuove laboratori gratuiti al Maide dedicati alla riscoperta degli antichi saperi del Salento, con il coinvolgimento della popolazione anziana e la guida di maestri artigiani e musicisti

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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