Pietra leccese e musica antica: a Lecce l’arte della tradizione diventa occasione di incontro tra generazioni

1 of 2

LECCE – Riscoprire gli antichi mestieri, tramandare il patrimonio culturale del territorio e valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane nella comunità. Sono questi gli obiettivi del progetto “L’eredità delle arti antiche del territorio salentino”, promosso dal Jewish Museum Lecce Association attraverso un percorso di laboratori dedicati alla lavorazione della pietra leccese e alla musica antica che si terranno al MAiDE, piazzetta Riccardi, nel mese di ottobre.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’Avviso pubblico di AReSS Puglia per la realizzazione di progettualità volte alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute, di cui alla L.R. 16/2019 (Del. G.R. n. 1850 dell’11/12/2023). In collaborazione con A.N.A.P. (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) e Confartigianato Imprese Lecce, il progetto favorisce la partecipazione attiva della popolazione anziana attraverso esperienze pratiche che mettono al centro l’artigianato locale e le tradizioni musicali del Salento. I partecipanti potranno acquisire nuove competenze, sperimentare tecniche tradizionali e avvicinarsi a forme d’arte che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Il programma si articola in due percorsi distinti, pensati per offrire un’esperienza diretta e coinvolgente alla scoperta degli antichi saperi.

La pietra leccese: alla scoperta dell’arte degli antichi maestri

Il laboratorio di lavorazione della pietra leccese propone un’esperienza immersiva dedicata a una delle espressioni artigianali più rappresentative del Salento. Guidati dai maestri artigiani Gabriele Pici e Marco Maschio, i partecipanti potranno conoscere gli strumenti e le tecniche tradizionali utilizzati nella lavorazione della pietra, cimentandosi nelle diverse fasi del processo, dal taglio alla scultura, fino all’incisione.

Gli incontri sono in programma il 23, 24, 28 e 29 ottobre, alle ore 17:00.

Musica antica: un viaggio tra melodie medievali, rinascimentali e barocche

Il secondo percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta della musica antica, attraverso un viaggio tra sonorità, composizioni e repertori di epoche lontane. Sotto la guida della musicista Eleonora Carbone, sarà possibile esplorare la ricchezza e la complessità delle tradizioni musicali, dalle composizioni medievali e rinascimentali fino alle esecuzioni barocche.

Gli incontri si svolgeranno il 21, 22 e 27 ottobre, alle ore 11:00.

Entrambi i laboratori rappresentano un’opportunità per mantenere vivi i saperi del passato, promuovere l’apprendimento attivo e rafforzare il legame tra le persone e il patrimonio culturale salentino.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.