“Guerra tra agenzie di pompe funebri”: la posizione della ditta oggetto dell’indagine

GALATONE (Lecce) – In relazione all’articolo dal titolo “”Funerali non consentiti alle altre ditte: la guerra tra agenzie funebri finisce in tribunale. Chiesto risarcimento”” pubblicato sul Corriere Salentino del 12 ottobre 2026, il sig. M.T., titolare della casa funeraria in questione, mi ha incaricato di effettuare le seguenti doverose puntualizzazioni e rettifiche. Ovviamente sarà il processo a sentenziare se quel singolo episodio di asserita mancata concessione della sala mortuaria sia mai realmente avvenuto e se possa dar luogo al reato di interruzione di pubblico servizio. Il mio assistito ripone la massima fiducia nell’operato del Tribunale ed attende fiducioso l’esito del processo.

Tuttavia la notizia di stampa impone delle precisazioni su dati e fatti che hanno carattere di oggettività, la cui non corretta trasposizione nell’articolo (non certamente per colpa del giornalista !!) finisce con il suscitare nel lettore una visione travisata della vicenda. La casa funeraria in questione, diversamente da quel che si legge nell’articolo, non è una “struttura comunale” …”affidata dal Comune ad un’agenzia funebre del posto”, ma una struttura privata di proprietà del sig. T.M. il quale, effettuando un ingente investimento con denaro proprio, l’ha realizzata per poter esser maggiormente competitivo sul libero mercato.

La norma (art.17 comma 3 della L.R. n.34/2008) che recita “”le strutture per il commiato …sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all’accesso”” non sta a significare –come vorrebbe la ditta denunziante e come impropriamente traspare dall’articolo – che la casa funeraria debba e possa essere assoggettata ad un “uso parassitario” da parte dell’impresa concorrente del sig. R.P. o che quest’ultima possa disporre, a suo piacimento e senza sborsare un solo euro, di strutture faticosamente edificate dal mio assistito.

La questione è tutta qui: il sig. R.P. ritiene di aver il diritto di utilizzare direttamente ed incondizionatamente la casa funeraria di proprietà del mio assistito come se fosse una sua struttura in dotazione alla sua azienda. Ma così non è!. Il significato proprio di quella norma lo ha spiegato la Regione Puglia intervenuta, con nota di chiarimenti prot. 43943 del 26.1.2024, a dirimere analoghe pretese occorse in altri comuni pugliesi. La Regione ha chiarito che la norma in commento vuole significare che tali tipi di strutture sono “”fruibili dalle persone di qualsiasi cultura e religione”” e che, nello specifico, con l’espressione “chiunque ne faccia richiesta” il comma 3 dell’art.17 della L.R. n.34/2008 “ha inteso riferirsi ai familiari del defunto”.

Nella vicenda è intervenuta anche la Federazione Nazionale Imprese Funebri che, con nota del 15 settembre 2025 inviata al Comune di Galatone, alla Regione ed alla Stazione dei Carabinieri di Galatone, ha sostanzialmente convalidato l’interpretazione regionale ed ha smontato l’assurda pretesa di chi, come il sig. R.P., pensa di poter fare impresa con i mezzi e gli investimenti altrui.

Il sig. T.M. si è sempre rigorosamente attenuto a tali norme e chiarimenti regionali ed ha disciplinato l’accesso alla propria casa funeraria dettando delle “condizioni generali” trasmesse per conoscenza al Comune. Diversamente da quel che sostiene il suo competitor, il sig. T.M. non ha mai “”negato a tutte le altre ditte di fruire degli spazi”, avendoli, al contrario, sempre messi a loro disposizione alla sola semplice condizione che ne facessero richiesta in forza di una delega conferita dai parenti del defunto.

Prova ne sia che a lamentare la mancata possibilità di fruizione della casa funeraria è solo una singola ditta concorrente operante su Galatone che ha adito la magistratura penale per un solo specifico ed isolato episodio risalente al 1 settembre 2024. Episodio in cui peraltro il sig. T.M. non rifiutò immotivatamente di accogliere la salma ma comunicò al sig. R.P. l’impossibilità a farlo dandone esauriente spiegazione. Tant’è che la stessa Procura aveva in un primo momento disposto l’archiviazione della notizia di reato. Tutto questo per amor di verità. Il resto sarà deciso con sentenza che, siamo certi, porrà fine ad ogni speculazione. Avv. Alessandro De Matteis