Botte, insulti e offese alla compagna sotto l’effetto dell’alcol: condannato a 5 anni per maltrattamenti e lesioni

MONTERONI (Lecce) – Avrebbe maltrattato la convivente, spesso anche alla presenza del figlio piccolo, costringendo la donna sin dall’inizio della relazione e, in particolare da marzo del 2020, a continue sofferenze fisiche e morali, tali da renderle dolorosa la convivenza. Un 35enne di Monteroni è stato condannato a 5 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali, reati entrambi aggravati, dai giudici in composizione collegiale (Presidente Annalisa De Benedictis e a fronte di una richiesta di 6 anni e 6 mesi della pm Erika Tarquini) e per la stessa durata l’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici. In favore della donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Rocco Vincenti, è stata disposta una provvisionale di 5.000 euro.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Monteroni, avviate dopo la denuncia della persona offesa hanno fatto luce su uno spaccato di violenze e abusi tra le pareti di casa. In più occasioni, a seguito di litigi scaturiti per futili motivi, sotto l’effetto di bevande alcoliche e mosso da accessi di ira, l’uomo avrebbe aggredito la compagna con calci, pugni e schiaffi provocandole varie lesioni. E poi c’è il capitolo delle offese con epiteti irripetibili. il 21 luglio 2020, nello stesso momento in cui la donna stava sollevando il bambino dalla culla, lui l’avrebbe colpita con uno schiaffo facendola accasciare; alcuni giorni dopo, nel corso di una lite in macchina, avrebbe improvvisamente azionato il freno a mano facendo sbandare il veicolo con conseguente rischio di collisione contro una recinzione in muratura.

Altro episodio alla fine di agosto sempre di sei anni addietro. Mentre la convivente era alla guida dell’autovettura, l’avrebbe schiaffeggiata, tirata per i capelli, poi, una volta sceso, avrebbe sferrato diversi calci alla portiera danneggiandola. Risalito a bordo, avrebbe rotto lo specchietto retrovisore interno e lanciato dal finestrino, quindi avrebbe ripreso a colpire la donna con schiaffi e pugni e a minacciarla dicendole ” … io sono stato in galera e ho i c…. cosl…”. infine l’avrebbe costretta a fermarsi e a portarle via le chiavi dell’autovettura che scagliava sull’asfalto. Infine, tra il 25 e il 26 agosto, altre aggressioni.

Per conoscere il deposito delle motivazioni, sarà necessario attendere i prossimi 90 giorni. subito dopo, l’avvocato difensore Gianni Erroi potrà presentare appello.