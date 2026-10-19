Scuola devastata nel fine settimana: sindaco dispone chiusura e sospensione delle lezioni

PARABITA (Lecce) – Atti vandalici a scuola nel fine settimana e il sindaco è costretto a sospendere le lezioni per un’intera giornata. È accaduto a Parabita all’interno del plesso “G.Dimo”. Ignoti, nel fine settimana, si sono introdotti all’interno della scuola svuotando il contenuto degli estintori nelle aule nei corridoi.

La scoperta è stata effettuata nelle scorse ore e il sindaco Stefano Prete, raccolta la nota pervenuta dall’Istituto Comprensivo, ha ritenuto opportuno disporre la chiusura del plesso e la sospensione delle attività scolastiche, necessarie in quando i danneggiamenti compromettono l’incolumità degli studenti e del personale, richiedendo tempi tecnici per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Sentiti i tecnici competenti, considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di 1° grado “G. Dimo” e la trasmissione della presente ordinanza all’Istituto Comprensivo di Parabita. Intanto le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili in un periodo storico in cui le scuole vengono prese di mira su tutto il territorio nazionale.