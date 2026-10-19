Fatture false per centinaia di migliaia di euro: a processo in 17. Coinvolti imputati ed ex consulente del lavoro

LECCE – A processo in 17 nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza su un voluminoso giro di fatture false finalizzate, in parte, a evadere il fisco. Il gup Angelo Zizzari, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio Antonio Perrotta, 42 anni, di Martano, legale rappresentante della “Perrotta group srl”; Pantaleo Perrotta, 65 anni, di Martano, coamministratore della “Perrotta group srl”; Luigi Guido, 75 anni, di Merine, in veste di legale rappresentante della “Icem srl”; Antonio De Giorgi, 58 anni, di Lecce, amministratore di diritto della “Euroservice srl”; Marco Fiorita, 51 anni, di Monteroni, ritenuto amministratore di fatto della “Euroservice srl e della Hmf srle, e rappresentante legale pro-tempore della “Locoh srl”; Marco Spagnolo, 60 anni, residente a Novoli, amministratore di diritto della “Hmf srl”; Alessandro Fiorita, 42 anni, residente a Lequile, amministratore di fatto della “Hmf srl”, rappresentante legale della “Fiorita costruzioni srl” e amministratore di fatto della “Astro group srl”; Paolo Guadadiello, 70 anni, di Lecce, amministratore di fatto della “Hmf srl”, della “Locoh srl” e della “Astro group” srl; Tiberio Tarantino, 50 anni, residente a Copertino, amministratore di diritto della “Edilia di Mezzo srl”.

E ancora: Alessandro Quarta, 43 anni, residente a Leverano, rappresentante legale della “Quarta società cooperativa”; Giampiero Gennari, 52, di Manduria (Taranto), rappresentante legale della “Team servizi aziendali srl”; Vittorio Pastore, 46 anni, di Merine di Lizzanello, rappresentante legale pro-tempore della “Mo.Art Engineering srl”; Giovanni Laera, 67 anni, di Lizzanello, amministratore di fatto della “Mo.Art Engineering srl”; Lucio Ruberti, 64 anni, di Copertino, tenutario delle scritture contabili e Giovanni Marinelli, 61 anni, di Manduria, amministratore di fatto della “Icem srl”.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, si è concentrata sugli anni che vanno dal 2016 al 2020. Per attività – secondo l’accusa – mai avvenute come lavori edili, avrebbero prodotto fatture false al fine di far evadere a diverse società le imposte sui redditi. Gli imputati avrebbero fatto ricorso alla cosiddetta tecnica del “reverse charge” riuscendo così a movimentare un vorticoso volume ‘affari. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giuseppe Corleto; Francesco Vergine; Cristiano Solinas; Cosimo D’Agostino; Amilcare Tana. Giovanni Montagna; Angelo Vetrugno; Mario Stefanizzi, Giuseppe Pomarico, Massimo Manfreda e Lorenzo Bullo del foro di Taranto. Il processo si aprirà il 2 marzo 2027 davanti alla giudice monocratica Laura Orlando.