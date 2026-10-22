Il cardinale De Giorgi in ospedale dopo una caduta: apprensione nel Salento

ROMA/ VERNOLE (Lecce) – Ore di apprensione per il cardinale salentino Salvatore De Giorgi, originario di Vernole, ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dopo una caduta nella sua abitazione nella Capitale. Il porporato, 96 anni, avrebbe riportato un trauma cranico, a cui si sarebbe aggiunto un edema polmonare. Le sue condizioni destano preoccupazione nel Salento, sua terra d’origine, anche se le ultime notizie riportano fortunatamente un lieve miglioramento.

De Giorgi è arcivescovo emerito di Palermo e figura di primo piano della Chiesa cattolica italiana. Nel corso della sua lunga carriera ha guidato diverse diocesi pugliesi, tra cui Foggia, Taranto e Oria, e ha ricoperto l’incarico di assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana.

Nonostante abbia superato gli 80 anni e non sia più elettore in un eventuale Conclave, il cardinale continua a essere una personalità autorevole negli ambienti vaticani. Tra i momenti più significativi del suo percorso figura la partecipazione alla commissione di tre cardinali istituita da Benedetto XVI per fare luce sul caso Vatileaks, lo scandalo legato alla diffusione di documenti riservati del Vaticano.

Nel 2005 prese parte al Conclave che, dopo la morte di Giovanni Paolo II, portò all’elezione di Joseph Ratzinger con il nome di Benedetto XVI.