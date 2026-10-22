Oss filmava le donne mentre erano in bagno nel Ser.D: nel cellulare trovate 97 foto, a processo

LECCE – Sessantasette anni, residente in un comune a pochi chilometri da Lecce, nel Ser.D di Lecce dove lavorava, avrebbe ripreso con il proprio telefonino le immagini del monitor collegato alla telecamera posizionata nel servizio igienico destinato alle donne. Seocondo il fronte accusatorio, tutto da verificare, filmava e fotografava gli ignari utenti, tutte di sesso femminile, mentre rilasciavano il campione di urine destinato all’esame tossicologico. Alla fine dello scorso mese di agosto, però, è stato smascherato da un infermiere e da una guardia giurata mentre spiava le donne. E di foto nel suo telefonino poi sequestrato ne custodiva a decine. Scatti su scatti. Quasi 100. Novantasette per la precisione oltre a un video. Inequivocabili.

Non appena il suo nome è finito in un fascicolo d’indagine ha compreso che il suo tempo all’interno del Ser.D fosse ormai scaduto. E ha rassegnato le dimissioni. Le indagini, però, sono andate comunque avanti e l’os, ora in pensione, è stato rinviato a giudizio così come stabilito dalla giudice per l’udienza preliminare Giulia Proto. Il processo si aprirà il 15 febbraio 2027 innanzi al giudice monocratico Fabrizio Malagnino. tra i banchi delle parti civili comparirà l’avvocato Alfredo Cacciapaglia per conto della Asl di Lecce.

Torniamo alla fine di agosto e a una storia raccontata in anteprima dal Corriere Salentino. A ridosso del 25 del mese quando i suoi atteggiamenti sospetti non passano inosservati a una guardia giurata e a un infermiere: l’oss, infatti, viene notato mentre poggia il proprio telefono al monitor che inquadra l’interno del servizio igienico in cui gli utenti si sottopongono alle analisi tossicologiche e poi rilasciano il campione di urine. L’operatore – sembra – trattenere il cellulare per più secondi in quella posizione come se stia effettuando un filmato. Un’ulteriore anomalia: un simile comportamento si ripete ogni qualvolta nel servizio igienico entrano delle donne. Immediata scatta la segnalazione ai piani alti dell’azienda. E a quel punto il caso viene affidato ai carabinieri del Nas.

Rilievi fotografici e sopralluoghi confermano che la telecamera installata monitora e inquadra effettivamente l’utente mentre effettua il rilascio del campione di urina per intero in sostituzione della presenza fisica di un operatore. Sentito dai carabinieri del Nas come persona informata dei fatti, il direttore ha spiegato il perché di questa soluzione: la presenza di un operatore, la spiegazione fornita agli investigatori, avrebbe potuto causare imbarazzo e difficoltà di minzione da parte del soggetto da sottoporre ad analisi tossicologiche. Con l’occhio digitale, i disagi sarebbero stati azzerati. Ma nei corridioi si aggira un oss spione. I carabinieri, così su delega del pm inquirente, sequestrano il suo telefonino.

Dalla consulenza saltano fuori le foto (tante) e un video “di potenziale rilevanza probatoria rinvenute sia nella memoria interna che nella memoria cahce del sistema – come rimarca il consulente informatico Silverio Greco nella sua relazione – e che dalle attività di verifica e controllo effettuate non sono emerse evidenze circa la condivisione o diffusione delle suddette immagini verso soggetti terzi”. In realtà, qualcosa di ulteriore illecito emerge dallo spulcio del telefonino: l’operatore, infatti, custodiva un’immagine in formato jpg: ritrae una bambina minorenne in posture sessualmente esplicite. E nella richiesta di rinvio a giudizio vengono messe nero su bianco le accuse: interferenza illecita nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico.

Inutile sottolineare l’imbarazzo dell’azienda per una simile condotta di un proprio dipendente che ha comportato danni d’immagine dal momento che le vittime potrebbero avviare azioni risarcitrorie. La Asl, poi, ha dovuto provvedere a sostituire l’operatore con altro personale a sua volta distolto dalle proprie funzioni con altrettanto inevitabile disagio anche dal punto di vista organizzativo. Nell’atto di costituzione di parte civile, a firma dell’avvocato Alfredo Cacciapaglia, inoltrato alla giudice per l’udienza preliminare, la Asl salentina bolla come “ripugnante e disdicevole la condotta dell’oss poiché commessa in danno di soggetti fragili in cura ai servizi sociali della Asl per curare le loro criticità”.

Una consulenza di parte, eseguita dall’ingegnera informatica Luigina Quarta, racconterebbe una storia diversa: ovvero il dipendente fotografava per verificare se le donne urinassero o meno così, senza portare campioni da fuori, come evidenziato dalla cancellazione delle foto. Una resi che, ora per il tramite Giuseppe Tlò, riproporrà anche nel corso del dibattimento.