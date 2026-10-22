La grande canzone italiana chiude “Illuminiamo l’Arte”: sabato agli Agostiniani l’ultimo appuntamento della rassegna di BPP

LECCE – Si avvia al termine la terza edizione di “Illuminiamo l’Arte”, la rassegna con cui la Banca Popolare Pugliese partecipa a “è cultura!”, la manifestazione promossa da ABI e ACRI per sostenere la cultura quale motore di sviluppo e coesione per la comunità. L’incontro di chiusura è in programma per sabato 24 ottobre, alle ore 17:00, nella cornice dell’ex Convento degli Agostiniani a Lecce.

Protagonista del pomeriggio musicale sarà un trio composto da Daniele Vitali (voce e pianoforte), Roberto Esposito (pianoforte) e Marco Puzzello (tromba). L’esibizione proporrà una rilettura dei brani più iconici del repertorio cantautorale e melodico italiano, costruita su un dialogo continuo tra il canto, i due pianoforti e la tromba.

L’evento conclusivo fa seguito a un’intensa settimana di appuntamenti culturali avviata lo scorso 15 ottobre al Teatro Savoia di Campobasso con il concerto della pianista Beatrice Rana. Il percorso è poi proseguito alle Officine Cantelmo di Lecce nell’ambito del festival “Conversazioni sul futuro”, con la presentazione del volume Armonia. Come stiamo? di Debora De Nuzzo in dibattito con Bruno Mastroianni.

Lo scorso 18 ottobre, sempre negli spazi degli Agostiniani, è stata inoltre inaugurata la mostra “Geografie dello sguardo”, curata dallo storico dell’arte Lorenzo Madaro e diffusa su numerose filiali dell’istituto di credito in tutta la Puglia. Nell’occasione è stato rivolto un ricordo a Brizia Minerva, storica dell’arte scomparsa la scorsa primavera, prima del concerto targato Redi Hasa e Scipione Sangiovanni che ha registrato il tutto esaurito.

L’ingresso all’appuntamento di sabato 24 ottobre agli Agostiniani consentirà al pubblico di salutare la rassegna attraverso un’ultima immersione tra le note dei talenti del territorio.