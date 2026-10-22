In Puglia oltre 19mila infortuni sul lavoro in 8 mesi, 31 mortali

Fra il 2022 e il 2025 gli infortuni sul lavoro denunciati in Puglia sono rimasti stabili, mentre sono diminuiti i casi mortali a fronte di una forte crescita delle malattie professionali. Fra gennaio e agosto 2026 le denunce sono state complessivamente 19.042, il 4,95% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, delle quali 2.928 in itinere (10,03% in più) e 6.884 quelle presentate da lavoratrici donne (il 10,89% in più).

I dati sono contenuti nel dossier ‘Il fenomeno infortunistico e tecnopatico’, diffuso oggi nella sede pugliese di Inail (rpt, Inal) in occasione della presentazione dell’avviso pubblico 2026 per lo sviluppo dell’azione di prevenzione su base regionale. Congiuntamente è stato presentato l’avviso pubblico ‘Prevenzione è cultura’. Per entrambi è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 350mila euro.

Dal documento emerge che la provincia di Bari, nei primi otto mesi dell’anno, segna più denunce (6.968), seguita da quella di Lecce (3.184). Sempre fra gennaio e agosto 2026 il settore più colpito (1.762 denunce) è quello relativo a sanità e assistenza sociale, seguito dall’agricoltura (1.444). Nello stesso arco temporale le denunce di infortuni mortali sono state 31 (meno 6,06% rispetto al 2025), 12 delle quali in itinere. In quattro casi sono state coinvolte donne. E’ stata stata Foggia la provincia più colpita (11 casi), seguita da Taranto (9). Il settore più colpito (6 denunce) è stato quello delle costruzioni. Quanto alle denunce di malattie professionali, sono state complessivamente 8.436 in Puglia, 3.093 delle quali a Taranto.