Il Lions Club Santa Croce dona materiale per l’infanzia all’Associazione Culturale della Guinea di Monteroni

Il Lions Club Santa Croce ha promosso una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno delle famiglie e dei bambini. Ieri è stato consegnato all’Associazione Culturale della Guinea di Monteroni materiale per l’infanzia raccolto grazie all’impegno del Club e alla generosità di quanti hanno aderito all’iniziativa.

La donazione comprende passeggini, seggiolini, cullette e altri articoli destinati alla prima infanzia, che potranno così essere messi a disposizione delle famiglie che ne hanno necessità. L’iniziativa nasce dalla volontà del Lions Club Santa Croce di tradurre concretamente i valori lionistici di servizio, solidarietà e attenzione ai bisogni del territorio, favorendo al tempo stesso l’incontro e la collaborazione tra diverse realtà della comunità. La consegna del materiale rappresenta non soltanto un momento di solidarietà concreta, ma anche un’occasione per rafforzare i legami di inclusione, condivisione e vicinanza tra le comunità.