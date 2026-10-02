XFactor, il neretino Giacomo Calò è l’X Pass di Francesco Gabbani

X Pass e passaggio alla fase successiva. Nella puntata di XFactor andata in onda ieri sera su Sky e Now, Giacomo Calò, il giovane neretino prodigio della musica, sfodera una intensa esibizione di Almeno tu nell’universo, incassa la standing ovation del pubblico e soprattutto l’X Pass di Francesco Gabbani che lo proietta alla fase successiva. Il talent show della musica più famoso, dunque, si colora sempre più di neretino.

L’X Pass è un bonus speciale che ogni giudice può usare una sola volta durante i Bootcamp e che permette a un concorrente di passare il turno in modo automatico. Il giudice che usa l’X Pass porta l’artista direttamente nella propria squadra. Per Giacomo Calò, dunque, si aprono le porte delle Last Call del 15 ottobre, dove i concorrenti saranno divisi in squadre e il giudizio per ciascuno di loro sarà espresso singolarmente e in totale autonomia dal proprio giudice. In quella occasione tornerà il meccanismo spietato delle tre sedie, che una volta occupate faranno emergere in maniera definitiva le formazioni ufficiali che Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi porteranno ai Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.

“Hai uno spessore e un’autenticità che per me sono molto importanti”, ha detto Gabbani a Giacomo Calò. Per il quale il sogno di X Factor continua.