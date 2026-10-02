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Danza e rito: a Lecce il convegno di studi della Fondazione La Notte della Taranta e Fondazione Aquileia

Il 3 e 4 ottobre al Museo Castromediano il confronto sulle relazioni tra danza e rito e le forme di trasmissione del patrimonio culturale immateriale. Dal Salento al caso della furlana in Friuli, al centro dell'attenzione la trasmissione e la trasformazione delle pratiche coreutico-musicali

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