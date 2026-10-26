Il sindaco Bruni ringrazia il Prefetto Manno per il provvedimento circa la strada litoranea Otranto-Porto Badisco

Il Comune di Otranto, per quanto di competenza, già dallo scorso 14 ottobre, dopo aver approvato la delibera di adesione alla convenzione per un accordo tra Polizia Locale e Polizia Stradale relativo alla sicurezza della strada litoranea, è pronto da subito a collaborare pienamente all’attuazione di quanto disposto dal vertice istituzionale convocato dal Prefetto lo scorso 9 ottobre.

Con l’occasione il Sindaco Francesco Bruni esprime pieno compiacimento e un particolare ringraziamento al Prefetto Natalino Manno per aver coordinato tutti gli enti interessati a risolvere l’uso distorto della litoranea Otranto-Porto Badisco da parte dei motociclisti e per aver emesso un provvedimento di particolare efficacia che potrà garantire, da un lato, la sicurezza stradale, e dall’altro, la quiete pubblica di una delle strade più belle d’Italia.