San Cesario, scontro politico dopo il Consiglio fiume: “Una maggioranza tenuta in piedi dai campioni della coerenza”

SAN CESARIO DI LECCE – “Undici ore di Consiglio comunale sono bastate per far cadere le maschere e portare allo scoperto contraddizioni, cambi di posizione e nuovi equilibri politici”. È durissimo l’attacco del gruppo consiliare “San Cesario per Tutti” all’indomani della lunga seduta consiliare di mercoledì scorso, durante la quale sono state discusse due mozioni, una delle quali presentata proprio dal gruppo di opposizione, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle ultime vicende amministrative del Comune. Secondo i consiglieri, il confronto avrebbe definitivamente smascherato quello che definiscono “un trasformismo ormai diventato una regola”, mettendo in evidenza le contraddizioni di chi, fino a pochi mesi fa, contestava duramente il sindaco Distante e oggi, invece, ne sostiene la maggioranza.



A finire nel mirino è soprattutto il gruppo “Obbiettivo in comune”, del quale vengono richiamate alcune dichiarazioni pubbliche espresse nell’ultimo anno e mezzo: “Il sindaco Distante ponga fine a questo ‘scarabocchio’ politico”, “Distante decide di sottostare ai diktat politici pur di non rinunciare alla poltrona”, “Siamo e resteremo liberi dai giochi di palazzo”, “Non siamo interessati a poltrone né ad accordi costruiti nelle stanze”. Parole alle quali si aggiungono altre affermazioni altrettanto nette, come “Se arriva fino alla fine della legislatura, ci arriva solo per garantirsi la poltrona” e “Stampella di chi?”. Dichiarazioni che, secondo “San Cesario per Tutti”, assumono oggi un significato particolarmente emblematico alla luce dei nuovi assetti politici. Il gruppo consiliare non risparmia critiche neppure a Montefusco, descritto come “imbarazzato, insicuro e inadeguato nel suo nuovo ruolo di assessore”, sostenendo che le due mozioni abbiano contribuito a mettere in evidenza tutte le difficoltà della sua nuova collocazione amministrativa.



Ancora più pesante il giudizio sul ruolo assunto da Marzo, Garzya e dallo stesso Montefusco, indicati polemicamente come la “premiata ditta Marzo&Garzya”, con la partecipazione del neoassessore, che sarebbe diventata ufficialmente la “stampella” necessaria a garantire la sopravvivenza di una maggioranza ormai ridotta, secondo quanto evidenziato dall’opposizione, a soli sette componenti. Nella ricostruzione di “San Cesario per Tutti”, il nuovo quadro politico lascerebbe intravedere anche possibili scenari futuri, tra cui l’eventualità di Marzo nel ruolo di vicesindaco qualora Distante dovesse essere riconfermato. Il gruppo ipotizza inoltre l’esistenza di intese politiche tra i due, che sarebbero state raggiunte all’insaputa di Garzya e Montefusco, pur considerati oggi determinanti per gli equilibri della maggioranza. Si tratta di valutazioni e sospetti politici espressi dall’opposizione, che accusa Marzo di ricorrere a pratiche già sperimentate in passato. Al centro dell’affondo resta soprattutto quello che i consiglieri definiscono “l’ossessivo attaccamento alla poltrona”, accompagnato dal riferimento ai “4.000 euro mensili” e dalla convinzione che, pur di conservare il proprio ruolo, ci sarebbe chi “non esiterebbe nemmeno un attimo a scendere a patti col diavolo”. Particolarmente significativo, secondo il gruppo consiliare, sarebbe anche il contenuto di una lettera attraverso la quale i tre esponenti politici avrebbero formalizzato la propria disponibilità a sostenere il sindaco, dichiarando di volersi “mettere a disposizione con il proprio gruppo, garantendo al sindaco un appoggio e(s)terno”.



Una presa di posizione che, per “San Cesario per Tutti”, rappresenterebbe la conferma del nuovo sostegno politico a una maggioranza numericamente fragile. Anche le modalità di trasmissione della comunicazione vengono contestate dall’opposizione: la lettera, anziché essere indirizzata al presidente del Consiglio comunale, sarebbe stata recapitata al sindaco e al segretario comunale, che, secondo il gruppo, avrebbero dovuto riceverla soltanto per conoscenza. Una circostanza sulla quale i consiglieri avanzano critiche pungenti, ipotizzando una scelta deliberata oppure una scarsa conoscenza delle procedure istituzionali. Il quadro che emerge dalla lettura politica di “San Cesario per Tutti” è dunque quello di un’amministrazione destinata ad affrontare gli ultimi mesi della legislatura tra equilibri precari, sostegni esterni e accordi che l’opposizione considera espressione di un evidente trasformismo. “L’avevamo detto: ne vedremo (purtroppo) delle belle”, sottolineano i consiglieri, prefigurando una fase politica segnata da quella che definiscono “mediocrità spacciata per competenza, spudorato trasformismo spacciato per senso di responsabilità e un cinico attaccamento alla poltrona spacciato per rispetto delle istituzioni”. Una posizione che si traduce in una condanna politica senza appello, affidata alle parole conclusive del gruppo consiliare: “Questa non è politica: è solo compravendita. È il mercato delle vacche”.