Congresso della Lega, Brizio Maggiore: “Grande fiducia in Salvini. Con Roberto Marti, il Sud sempre più protagonista”

“La riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega, con un ampio consenso anche dal Mezzogiorno, conferma la fiducia nella sua leadership e nel progetto di un partito sempre più nazionale”. Lo dichiara Brizio Maggiore, consigliere provinciale di Lecce, presente al congresso insieme al senatore Roberto Marti e ai delegati salentini.
“Un ruolo fondamentale nel partito è quello del senatore Roberto Marti, che con il suo impegno ha rafforzato la presenza della Lega in Puglia e la rappresentanza del Sud. La vittoria di Matteo Salvini al congresso valorizza ulteriormente questo lavoro e il ruolo politico di Marti a livello nazionale. Il percorso verso Lega Italia segna una nuova fase, con il Mezzogiorno sempre più centrale nel programma del partito. Abbiamo piena fiducia in Matteo Salvini e, insieme al Senatore Roberto Marti e a tutta la nostra squadra, continueremo a lavorare per dare sempre più voce al Salento, alla Puglia e all’intero Mezzogiorno”.
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