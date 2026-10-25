Strade dissestate a Lecce, Rotundo incalza il Comune: “Quante fideiussioni sono state incamerate per i ripristini eseguiti male?”

LECCE – Strade che cedono, asfalto che si sgretola, carreggiate segnate da avvallamenti e dissesti spesso riconducibili a lavori di scavo e successivi ripristini eseguiti in maniera inadeguata. A Lecce torna al centro del dibattito politico la condizione della rete viaria cittadina, con particolare riferimento agli interventi effettuati dalle ditte incaricate della realizzazione e manutenzione dei sottoservizi. A sollevare la questione è il consigliere comunale del Pd e presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento del Consiglio comunale, indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici e al dirigente del settore, chiedendo conto delle autorizzazioni rilasciate e, soprattutto, delle garanzie economiche eventualmente incamerate dall’amministrazione a fronte di lavori di ripristino non eseguiti a regola d’arte.

L’iniziativa prende le mosse da una situazione che, secondo il consigliere, assume contorni particolarmente preoccupanti. Ogni anno, infatti, sul territorio comunale vengono effettuati numerosissimi interventi di manomissione del suolo pubblico, necessari per la posa, la manutenzione o la sostituzione delle infrastrutture che attraversano il sottosuolo cittadino. Si tratta delle condotte idriche e fognarie, delle reti elettriche, telefoniche e del gas, oltre che degli altri servizi indispensabili al funzionamento della città. Lavori che comportano l’apertura di scavi e la successiva ricostituzione delle pavimentazioni stradali, ma che troppo spesso, denuncia Rotundo, lasciano dietro di sé conseguenze evidenti sulla qualità e sulla sicurezza della viabilità.

Il punto centrale dell’interrogazione riguarda proprio il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorizzazioni comunali. Nonostante le disposizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici competenti, secondo quanto evidenziato dal consigliere, i soggetti che effettuano gli interventi disattendono frequentemente gli obblighi previsti per il corretto ripristino delle superfici manomesse. Il risultato sarebbe sotto gli occhi di tutti: tratti di asfalto che si abbassano rispetto al livello originario della carreggiata, pavimentazioni che si deteriorano rapidamente e dissesti che finiscono per aggravare una situazione già critica, con ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza degli utenti della strada.

“Eppure – sottolinea Rotundo – il Comune di Lecce dispone di uno specifico regolamento destinato proprio a disciplinare le modalità di manomissione e ripristino del suolo pubblico. Uno strumento normativo introdotto per migliorare la gestione degli interventi, stabilire regole precise e garantire che le aree interessate dagli scavi vengano restituite alla collettività nelle condizioni previste dalle prescrizioni tecniche. Tra le misure contemplate figura anche l’obbligo di costituire un deposito cauzionale, il cui importo viene determinato in proporzione all’estensione dell’area interessata dai lavori e alla tipologia della pavimentazione manomessa. Una garanzia economica che dovrebbe tutelare l’amministrazione comunale nel caso in cui gli interventi non vengano completati correttamente o provochino danni al patrimonio pubblico”.

Il regolamento, infatti, non si limita a prevedere prescrizioni tecniche, ma individua anche precise conseguenze economiche in caso di inadempienza. Le fideiussioni prestate a garanzia dei lavori possono essere incamerate dal Comune quando i ripristini non risultino eseguiti a perfetta regola d’arte. È su questo aspetto che il consigliere concentra una parte significativa della propria iniziativa, richiamando espressamente l’articolo 9 del regolamento comunale, secondo il quale ‘in caso di inadempienza delle prescrizioni stabilite nell’atto autorizzativo o di danni al suolo o sottosuolo pubblico e sue pertinenze, il Comune di Lecce introiterà in tutto o in parte il deposito cauzionale, sulla base della quantificazione del danno determinato alla cosa pubblica effettuato dai competenti uffici del settore lavori pubblici, fatte salve azioni di rivalsa per eventuali ulteriori danni nelle competenti sedi giudiziarie’.

La disposizione attribuisce dunque agli uffici comunali il compito di valutare gli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e di quantificarne l’entità, consentendo all’amministrazione di trattenere totalmente o parzialmente le somme poste a garanzia degli interventi. Resta inoltre salva la possibilità di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie qualora i danni riscontrati risultino superiori agli importi garantiti dalle cauzioni. Un meccanismo concepito per evitare che le conseguenze economiche dei lavori eseguiti male finiscano per ricadere sulle casse comunali e, indirettamente, sull’intera collettività.

Rotundo richiama anche un altro passaggio del regolamento, relativo alle condizioni necessarie per ottenere lo svincolo delle garanzie. La restituzione del deposito cauzionale, infatti, non può avvenire automaticamente al termine dei lavori, ma è subordinata a una procedura di verifica che tiene conto anche della possibilità che i difetti emergano soltanto a distanza di tempo. La normativa stabilisce espressamente che “lo svincolo del deposito cauzionale potrà avvenire non prima di 180 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato a cura e spese dell’autorizzato”.

Il certificato, inoltre, deve essere vistato dall’ufficio competente dell’amministrazione comunale e la liberazione della garanzia resta subordinata all’assenza di cedimenti o sgretolamenti del piano viabile riconducibili a un ripristino non corretto. Si tratta di una previsione particolarmente significativa, perché tiene conto di un fenomeno frequente negli interventi stradali: la possibilità che un lavoro apparentemente regolare nell’immediatezza della sua conclusione manifesti successivamente problemi di stabilità e deterioramento. Non tutti i difetti, infatti, sono rilevabili durante il primo sopralluogo, ed è proprio per questo che il regolamento introduce un periodo minimo di attesa prima dello svincolo della cauzione. Anche su questo punto la disciplina comunale è esplicita: “L’accertamento di tali difetti darà luogo all’incameramento totale o parziale della fideiussione”. In altre parole, qualora emergano cedimenti o sgretolamenti imputabili alla cattiva esecuzione del ripristino, il Comune dispone dello strumento per rivalersi economicamente sui soggetti responsabili, senza dover necessariamente sostenere con risorse proprie i costi derivanti dalle conseguenze degli interventi.

È proprio il rapporto tra queste disposizioni e le condizioni effettive delle strade cittadine a rappresentare il nodo politico e amministrativo sollevato dall’interrogazione. Rotundo descrive come “disastroso” lo stato della rete stradale leccese, attribuendo una parte rilevante dei diffusi cedimenti e dissesti alla cattiva esecuzione delle opere di ripristino da parte delle ditte incaricate dai diversi enti che operano nel sottosuolo. Una valutazione severa, dalla quale discende la richiesta di verificare non soltanto quanti interventi siano stati autorizzati, ma anche in quale misura siano stati applicati gli strumenti di tutela già previsti dalla normativa comunale.

L’interrogazione si concentra su un arco temporale preciso, che parte dal primo gennaio 2025 e arriva alla data di presentazione dell’atto. Il consigliere chiede innanzitutto di conoscere il numero complessivo degli interventi di manomissione del suolo pubblico autorizzati dal settore Lavori pubblici durante questo periodo. Un dato necessario per comprendere l’effettiva dimensione delle attività di scavo e ripristino che hanno interessato il territorio comunale e per misurare l’entità del fenomeno rispetto alle condizioni della rete viaria.

Ma è soprattutto il secondo quesito a chiamare direttamente in causa l’attività di controllo dell’amministrazione. Con riferimento allo stesso periodo, Rotundo domanda in quanti casi l’ufficio preposto abbia effettivamente proceduto a incamerare le fideiussioni a causa di ripristini non realizzati a perfetta regola d’arte. Una richiesta che punta a fare chiarezza sull’applicazione concreta delle disposizioni regolamentari e sull’utilizzo delle garanzie economiche previste per tutelare il patrimonio stradale.

Non viene dunque chiesto soltanto un censimento dei cantieri autorizzati, ma anche un riscontro sull’effettiva capacità del Comune di far rispettare gli obblighi imposti a chi interviene sulle strade. Perché se il regolamento contempla depositi cauzionali, verifiche tecniche, tempi minimi per lo svincolo delle garanzie e possibilità di incameramento delle fideiussioni, la questione posta dal consigliere è capire quante volte, di fronte a ripristini irregolari, tali strumenti siano stati concretamente utilizzati.

L’iniziativa non contiene dati già accertati sul numero delle fideiussioni incamerate, né indica quanti interventi siano risultati formalmente non conformi. Sono proprio queste le informazioni che Rotundo intende ottenere attraverso la risposta scritta dell’assessore e del dirigente. La distinzione è sostanziale, perché la presenza di dissesti sulle carreggiate, pur rappresentando un elemento di forte criticità, non consente da sola di stabilire quanti casi siano stati oggetto di contestazioni tecniche o di provvedimenti di escussione delle garanzie.

Sul tavolo dell’amministrazione comunale arriva così una questione che intreccia manutenzione stradale, responsabilità delle imprese, controlli degli uffici e tutela delle risorse pubbliche. L’obiettivo dell’interrogazione è verificare se alle regole fissate dal Comune corrisponda una loro effettiva applicazione, soprattutto quando gli interventi eseguiti sul suolo pubblico producono conseguenze destinate a manifestarsi anche mesi dopo la chiusura dei cantieri. La risposta scritta richiesta da Antonio Rotundo dovrà quindi chiarire due aspetti fondamentali: quanti scavi siano stati autorizzati a Lecce dal primo gennaio 2025 e quante volte l’amministrazione abbia trattenuto le garanzie economiche per lavori di ripristino eseguiti in maniera non conforme. Due numeri che potrebbero offrire una fotografia significativa dell’attività di vigilanza sul territorio e dell’efficacia dei meccanismi predisposti per salvaguardare le strade cittadine. Sullo sfondo resta una domanda di interesse pubblico: di fronte a carreggiate segnate da cedimenti, avvallamenti e asfalto deteriorato, chi esegue male i lavori viene effettivamente chiamato a risponderne economicamente, come previsto dal regolamento comunale?