Imposta di soggiorno, arriva la piattaforma PayTourist

LECCE – Imposta di soggiorno, il Comune sceglie la semplificazione: dal 2027 gestione sulla piattaforma PayTourist

Un unico strumento digitale per gli adempimenti, più semplice gestione per i gestori delle strutture ricettive.

Dal 1° gennaio 2027 la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di Lecce passerà alla nuova piattaforma PayTourist, con l’obiettivo di rendere più semplici e snelle le procedure a carico dei gestori delle strutture ricettive.

La nuova piattaforma sarà infatti lo strumento unico attraverso il quale assolvere agli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno, evitando passaggi e procedure differenti e consentendo di gestire in modo più agevole le attività richieste dal Comune.

Tutti i gestori dovranno registrarsi alla piattaforma entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’imposta di soggiorno, prevista per il 1° gennaio 2027.

Per accompagnare le strutture ricettive nella fase di passaggio al nuovo sistema, l’Amministrazione comunale ha organizzato tre webinar online di presentazione delle funzionalità della piattaforma e dei servizi disponibili. Il primo si è già svolto; i prossimi appuntamenti sono in programma martedì 3 novembre alle ore 12 e martedì 15 dicembre alle ore 16. Per partecipare è necessario registrarsi preventivamente attraverso il sito del Comune di Lecce.

«Con la nuova piattaforma compiamo una scelta precisa nella direzione della semplificazione – sottolinea l’assessore Maria Luisa Greco – PayTourist mette a disposizione dei gestori un unico strumento per gli adempimenti legati all’imposta di soggiorno, rendendo più semplici e immediate le procedure. Sarà possibile, ad esempio, registrare e gestire una o più strutture attraverso un solo account, produrre il file per Alloggiati Web e avere a disposizione le quietanze in formato elettronico. Un sistema pensato per agevolare il lavoro di tutti i gestori, con particolare attenzione alle realtà più piccole e ai B&B».

L’introduzione della nuova piattaforma rappresenta quindi un ulteriore passo verso una gestione digitale, più semplice e più efficiente degli adempimenti, riducendo gli oneri burocratici per le strutture ricettive e facilitando il rapporto con l’Amministrazione comunale.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi e Fiscalità locale del Comune di Lecce, scrivendo a impostadisoggiorno@comune.lecce.it.