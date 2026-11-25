In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, la Corte di appello di Lecce aderisce alle iniziative con cui in tutta Italia palazzi istituzionali e monumenti vengono illuminati di rosso, a cominciare dalla sede del Ministero della giustizia a Roma.

Dal tramonto di oggi fino all’alba di domani il corpo centrale del Palazzo di giustizia di viale De Pietro sarà illuminato di rosso.

Il rosso è ormai, nel nostro Paese, il colore simbolo di questa giornata. Richiama le scarpe rosse lasciate vuote nelle piazze in ricordo delle donne uccise, ma anche il coraggio di quante trovano la forza di chiedere aiuto e di ricominciare.

Nel Palazzo di giustizia queste storie arrivano ogni giorno. Dietro troppi fascicoli c’è una donna che ha deciso di non tacere più, e a lei, come a chi vive ancora nella paura, la Corte vuole far sapere che non è sola.

La violenza contro le donne interpella l’intera comunità, e la luce accesa questa sera vuole essere un segno di vicinanza a tutte le donne che l’hanno subita o la subiscono ancora, e alle famiglie di quelle che non ci sono più. Il pensiero va al coraggio di chi ha scelto di denunciare e a chi non ha ancora trovato la forza di farlo, perché sappia che può contare su ascolto e tutela. Perché il silenzio è il primo alleato della violenza.

L’auspicio è che chi passerà stasera davanti al Palazzo di giustizia si fermi un momento a riflettere, e che nessuna donna si senta più sola.