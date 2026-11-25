PUGLIA – Un filo rosso che custodisce la memoria delle donne vittime di femminicidio e diventa simbolo di una nuova trama fatta di libertà, dignità e indipendenza economica, con le donne dei campi che aprono le porte delle proprie aziende agricole per offrire concrete opportunità di lavoro e di rinascita alle donne vittime di violenza. È il filo conduttore di “Seminiamo Libertà, Tessiamo Rispetto”, l’iniziativa promossa da Donne Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al Mercato Coperto di Campagna Amica di Bari, dove è stato esposto, per la prima volta nel capoluogo pugliese, “Il nostro pane quotidiano”, il libro tessile realizzato dal Collettivo Tessitrici di Cutrofiano, nel quale sono ricamati con filo rosso i nomi delle vittime di femminicidio del 2025. Hanno partecipato Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, Antonella Bisceglia, direttrice del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia. A portare le esperienze dei territori e dei percorsi di accompagnamento delle donne fuori dalla violenza sono Maria Luisa Toto, dell’Associazione Donne Insieme, che gestisce il Centro Antiviolenza Renata Fonte di Lecce, Rosanna Boccardi, assistente sociale del Centro Antiviolenza Carmela Morlino di Foggia, e Angela Silvia Paradiso, assistente sociale e pedagogista della Cooperativa Sociale Il Faro di Brindisi.

La libertà passa anche dall’autonomia economica, dalla possibilità di avere un lavoro, un reddito e gli strumenti per scegliere il proprio futuro, con l’agricoltura che può offrire concrete opportunità di emancipazione in una regione come la Puglia, che conta 66.386 donne alla guida delle aziende agricole, pari a quasi il 19% del totale nazionale, conquistando il primato italiano per numero di conduttrici, secondo l’analisi di Coldiretti Puglia sui dati Istat dell’ultimo Censimento generale dell’agricoltura.

“Non basta indignarsi di fronte alla violenza sulle donne, occorre costruire le condizioni perché possano realmente sottrarsi a situazioni di abuso e di sopraffazione. Il lavoro e l’indipendenza economica sono strumenti fondamentali per riconquistare la libertà – dichiara Rita Tamborrino, responsabile di Donne Coldiretti Puglia – e come imprenditrici agricole abbiamo scelto di assumerci una responsabilità concreta, costruendo alleanze con i centri antiviolenza e mettendo a disposizione le nostre aziende, le nostre competenze e le opportunità di lavoro che l’agricoltura può offrire. Vogliamo essere parte di una rete capace di accompagnare le donne dalla denuncia alla rinascita, perché nessuna sia costretta a scegliere tra la propria sicurezza e la propria sopravvivenza economica. Il filo rosso che oggi intreccia i nomi delle donne a cui è stata negata la vita deve diventare il filo di una responsabilità collettiva, capace di unire istituzioni, imprese e società civile. Alla memoria dobbiamo far seguire le azioni, alla solidarietà le opportunità, alle parole il coraggio di cambiare le cose”.

In Puglia Donne Coldiretti ha costruito un percorso che va oltre le iniziative di sensibilizzazione, puntando sulla realizzazione di strumenti concreti per contrastare la violenza di genere e favorire l’autonomia economica femminile. Dai corsi di autodifesa organizzati nel Foggiano ai protocolli d’intesa con i centri antiviolenza di Brindisi, Foggia e Lecce, con il coinvolgimento del Centro Antiviolenza “Carmela Morlino” di Foggia, del Centro Antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce, gestito dall’Associazione Donne Insieme, e della Cooperativa Sociale Il Faro di Brindisi, dalla convenzione sottoscritta a Lecce con il Patronato EPACA Coldiretti per garantire gratuitamente assistenza, consulenza e accesso ai diritti, fino alle esperienze di accoglienza nelle masserie pugliesi, si consolida una rete di solidarietà, lavoro e inclusione che mette al centro la responsabilità sociale delle imprese agricole.

Le imprenditrici agricole mettono a disposizione aziende, agriturismi, strutture di ospitalità, competenze professionali e opportunità di inserimento lavorativo, in un percorso che si inserisce nell’impegno di Donne Coldiretti per il contrasto alla violenza di genere, sviluppato anche attraverso la collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.

Dall’agriturismo all’agricoltura sociale, dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta nei mercati di Campagna Amica, dalle fattorie didattiche agli agriasili, le donne stanno ridisegnando il volto dell’agricoltura pugliese attraverso la multifunzionalità, con attività che coniugano la capacità di generare reddito e occupazione con la produzione di servizi alla persona, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini.

Nell’Anno internazionale delle donne agricoltrici, proclamato dalle Nazioni Unite per il 2026, è necessario accelerare – sottolinea Coldiretti Puglia – anche sul fronte delle politiche a sostegno dell’imprenditoria femminile, dall’accesso al credito agli investimenti per la crescita delle aziende, fino ai servizi per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, a partire dalle aree rurali, dove la carenza di servizi può rappresentare un ulteriore ostacolo all’indipendenza economica delle donne.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Bari diventa così il luogo in cui si incontrano il lavoro delle mani delle Tessitrici di Cutrofiano, che restituisce un nome e una memoria alle donne uccise, e quello delle donne dei campi, che può offrire nuove prospettive di vita. Perché alla memoria delle donne a cui è stato negato il futuro deve corrispondere l’impegno concreto per garantire a tutte le altre la libertà di costruirlo, conclude Coldiretti Puglia.