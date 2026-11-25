La portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura dei Bahrain 2026 World Championships di Para Powerlifting sarà la giovanissima Sara Zollino. L’atleta di Evò Real Fitness, 21 anni, partita per il Bahrain lunedì 23 novembre, porterà il Tricolore a Manama il 26 novembre e gareggerà sabato 28 nella categoria femminile fino a 55 kg.

Arriva al Mondiale da campionessa italiana, dopo il suo primo oro agli Assoluti di Fiumicino, doveha vinto con un’alzata da 53 kg, precedendo di un chilo Caterina Bambino. Il titolo è arrivato dopo la vittoria ai regionali di ottobre a Cellamare, che le aveva dato la qualificazione agli Assoluti. Su quella stessa pedana aveva esordito due anni prima, vincendo nei 67 kg. Mentre invece nel 2025 era salita per la prima volta sul podio agli Assoluti, con il bronzo nei 61 kg, prima di passare alla categoria in cui gareggerà a Manama.

Nei 55 kg si è imposta nella prova di Coppa Italia ad Acquaviva delle Fonti nel 2025, mentre nell’edizione 2026 ha sollevato 55 kg, chiudendo al secondo posto nella classifica di categoria e a settembre ha partecipato con il Team Italia alla Hungarian Open Challenge di Tata, in Ungheria.

Nata a Galatina, Zollino ha giocato a pallavolo a livello agonistico fino ai 17 anni, quando un incidente ha interrotto quel percorso. Tornata in palestra per la riabilitazione, ha praticato per qualche mese il tiro con l’arco e ha scoperto la panca paralimpica a San Cesario di Lecce, durante un allenamento a cui era andata per incoraggiare un’amica. «Mi innamorai proprio, mi sentivo nel mio», racconta l’atleta ricordando come è iniziata: « Da lì Mauro Liaci, della Evò, mi chiese di provare qualche gara per loro, così ho provato a fare la gara a Cella Mare, dopo la quale non mi sono più fermata».

Da quella prima gara a Cellamare, il lavoro con i tecnici Mauro Liaci e Gabriele Carichino, a Evò Real Fitness l’ha portata fino al titolo italiano nei 55 kg. A Manama ritroverà la stessa categoria, questa volta, però, sulla pedana del Mondiale, seguita dal tecnico della NazionaleSandro Boraschi.

«Farò tesoro di quest’esperienza. Comunque vada, so di aver dato il massimo. La strada è ancora lunga», dice Zollino.