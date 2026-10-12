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SpettacoliLo spazio dei suoni

Inaugurazione della 57a Stagione, domenica 25 ottobre Leonardo Colafelice e l’Orchestra Filarmonica Pugliese

Domenica 25 ottobre al Teatro Apollo di Lecce Leonardo Colafelice protagonista del Concerto n. 2 di Chopin con l'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Pasquale Iannone. In programma anche la Settima Sinfonia di Beethoven

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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