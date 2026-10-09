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A Lequile il gran finale di “Di Libri e di Luna”

Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Palazzo Andrioli gli ultimi appuntamenti del festival con Alessandro Cecchi Paone, Mingo, incontri e laboratori per i più piccoli. Ingresso gratuito

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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