A Lequile il gran finale di “Di Libri e di Luna”

LEQUILE (Lecce) – Il rapporto tra danza tradizionale, trance e benessere, le sfide dell’intelligenza artificiale, una serie web dedicata al mondo dell’autismo e i laboratori per bambini e ragazzi: sono questi i temi e gli appuntamenti delle ultime due giornate di “Di Libri e di Luna”, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre a Palazzo Andrioli, in piazza San Vito a Lequile. Tra gli ospiti Alessandro Cecchi Paone, Mingo, Pierpaolo De Giorgi e Sara Colonna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Organizzata dall’associazione Di Libri e di Luna APS, presieduta da Simona Stifani, e diretta da Cristian Filieri, la seconda edizione della manifestazione ha scelto come filo conduttore Storie che ci attraversano: un invito a incontrarsi attorno ai libri, mettendo in relazione esperienze personali e questioni collettive, letteratura e attualità.

Sabato 10 ottobre il programma si apre alle 19 con la presentazione di La danza-ritmo-terapia. I benefici della transe ritualizzata di France Schott-Billmann (Aracne editrice, 2025). Il filosofo ed etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi modera l’incontro con Sara Colonna, traduttrice e curatrice del volume, per un approfondimento sul rapporto tra danza, ritmo e benessere. Alle 20.30 l’attenzione si sposta sulle trasformazioni tecnologiche con Alessandro Cecchi Paone: il giornalista e divulgatore scientifico presenta AI per tutti (Tecniche Nuove, 2026), portando al centro del confronto uno dei temi più discussi del nostro tempo. A dialogare con lui sarà Enrico Ciavolino, professore ordinario di Psicometria e presidente del corso di laurea magistrale in Data science dell’Università del Salento. Al termine, spazio alle domande del pubblico e al firmacopie.

Domenica 11 ottobre il festival dedica il pomeriggio ai bambini e ai ragazzi, prima dell’appuntamento conclusivo con il mondo dello spettacolo. Alle 16, nell’atrio di Palazzo Andrioli, il content creator, illustratore e autore Giulio Ingrosso conduce un laboratorio di fumetti per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Alla stessa ora, i bambini dai 4 ai 9 anni potranno partecipare al laboratorio di lettura ad alta voce coordinato da Eleonora Carriero, docente dell’Istituto comprensivo di Lequile-San Pietro in Lama. Alle 18 arriva Mingo, attore, autore, performer e regista, per presentare la serie web Il mondo di Pin. Con lui dialoga Luciana Zecca, psichiatra e psicoanalista, presidente della sezione di Lecce dell’ANGSA, Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo. I saluti e i ringraziamenti degli organizzatori chiuderanno questa seconda edizione.

“Di Libri e di Luna” gode del patrocinio del Comune di Lequile, della Provincia di Lecce, del GAL Valle della Cupa e del Distretto Urbano del Commercio DUC Rudiae, con Commed IA Srl come main sponsor. Le serate sono accompagnate da degustazioni di vini delle cantine del territorio.