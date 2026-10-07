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A Lequile spiritualità e giustizia si incontrano a “Di Libri e di Luna”

Domani, giovedì 8 ottobre, a Palazzo Andrioli gli incontri con don Cosimo Schena e la magistrata Maria Francesca Mariano. In dialogo con loro padre Paolo Quaranta e il prefetto di Lecce Natalino Manno. Ingresso gratuito

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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