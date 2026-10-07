A Lequile spiritualità e giustizia si incontrano a “Di Libri e di Luna”

LEQUILE (Lecce) – La ricerca spirituale, la libertà di scegliere e la possibilità di cambiare vita attraversano la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, di “Di Libri e di Luna”, il festival letterario in corso a Lequile fino a domenica 11 ottobre. A Palazzo Andrioli, in piazza San Vito, sono in programma due incontri: alle 19 don Cosimo Schena presenta “L’eresia di Francesco”, in dialogo con padre Paolo Quaranta; alle 20.30 la magistrata Maria Francesca Mariano presenta “La scialletta rossa. Una donna di mafia”, con il prefetto di Lecce Natalino Manno. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Sacerdote, psicologo e scrittore, don Cosimo Schena propone in “L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo” (Editrice Elledici, 2026) un ritratto del santo di Assisi che ne restituisce l’umanità, le inquietudini e le contraddizioni. Nell’ottocentesimo anniversario della morte, Francesco emerge come un uomo che costruisce il proprio cammino attraverso dubbi, ferite e scelte radicali. A discuterne con l’autore è padre Paolo Quaranta, ministro provinciale dei Frati Minori di Lecce.

Alle 20.30 lo sguardo si sposta sul rapporto tra criminalità organizzata, coscienza e riscatto. “La scialletta rossa. Una donna di mafia” (Santelli Editore, 2022) di Maria Francesca Mariano racconta una donna colta ed emancipata a capo di un clan mafioso. L’incontro con una gatta semicieca e un viandante straniero mette in discussione le certezze della protagonista, aprendo un percorso interiore che sfida le regole dell’omertà e della violenza. La magistrata ne parla con il prefetto di Lecce Natalino Manno.

Il festival, diretto da Cristian Filieri e organizzato dall’associazione Di Libri e di Luna APS, presieduta da Simona Stifani, dedica la seconda edizione alle “Storie che ci attraversano”: libri e testimonianze capaci di interrogare il presente e offrire occasioni di confronto. Gli incontri sono accompagnati da degustazioni di vini delle cantine del territorio.

Il programma prosegue venerdì 9 ottobre, alle 19, con Antonella Maggi e Salvatore Maurizio Moscara, autori di “Non è stato il mare. Né a Cutro. Né altrove. Né prima. Né dopo”, in dialogo con Alessandro Valenti, presidente della Fondazione Casa della Carità. Alle 20.30 viene proiettato il documentario “Cutro, Calabria, Italia”, seguito dal collegamento in diretta con il regista Mimmo Calopresti.

Sabato 10 ottobre, alle 19, Pierpaolo De Giorgi modera la presentazione di “La danza-ritmo-terapia. I benefici della transe ritualizzata” di France Schott-Billmann, con la traduttrice e curatrice Sara Colonna. Alle 20.30 Alessandro Cecchi Paone presenta “AI per tutti”, in dialogo con Enrico Ciavolino, professore ordinario di Psicometria dell’Università del Salento.

Domenica 11 ottobre, alle 16, spazio ai laboratori: Giulio Ingrosso conduce quello di fumetti per ragazzi dai 10 ai 16 anni, mentre Eleonora Carriero coordina la lettura ad alta voce per bambini dai 4 ai 9 anni. Alle 18 Mingo presenta la serie web “Il mondo di Pin”, dialogando con la psichiatra e psicoanalista Luciana Zecca, presidente della sezione leccese dell’ANGSA. Seguono i saluti conclusivi.

Tutti gli appuntamenti si svolgono a Palazzo Andrioli e sono gratuiti. “Di Libri e di Luna” gode del patrocinio del Comune di Lequile, della Provincia di Lecce, del GAL Valle della Cupa e del Distretto Urbano del Commercio DUC Rudiae, con Commed IA Srl come main sponsor.