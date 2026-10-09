La cultura si fa gioco in occasione delle F@MU. Appuntamento domenica 11 ottobre con la Giornata nazionale delle famiglie al Museo

PUGLIA – Un viaggio nella storia e nell’arte da vivere mano nella mano, tra curiosità e divertimento: torna domenica 11 ottobre 2026 la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU), l’appuntamento nato per avvicinare grandi e piccini all’arte e alla storia, in modo insolito e partecipativo.

Per l’occasione, il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia ha previsto un ricco palinsesto di eventi. Laboratori creativi, cacce al tesoro, letture animate e teatro site-specific animeranno Castelli, Musei e Parchi archeologici attraverso chiavi di lettura innovative, capaci di avvicinare i più piccoli alle meraviglie del passato.

Di seguito il programma dettagliato:

Il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle a partire dalle 10.30 accoglierà le famiglie per una mattinata speciale. Nella magica cornice del Castello Normanno Svevo grandi e piccini ascolteranno brevi storie di avventura e magia. Sarà un momento speciale per scoprire il piacere della lettura e far vivere l’immaginazione Al termine delle letture seguirà una piccola attività di laboratorio didattico.

Attività gratuita consigliata per bambini dai 5 ai 12 anni.

Per info e prenotazioni: 080/3481305

Caccia al tesoro al Parco archeologico di Egnazia. Indizi misteriosi, enigmi da risolvere e tante storie da conoscere accompagneranno le famiglie in un’avventura tra i reperti e le testimonianze dell’antica Egnazia. Si comincia alle 10.00 con il primo turno e si prosegue alle 11.30 con il secondo turno. Età consigliata: dai 5 ai 10 anni. Ingresso gratuito

Tutti i piccoli partecipanti che porteranno a termine le prove saranno ricompensati con un premio.

Prenotazione obbligatoria entro le 19:00 di sabato 10 ottobre e fino ad esaurimento posti disponibili, al numero 080/4829056

Alla Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna” di Bitonto a partire dalle 11:00 si terrà il laboratorio di educazione al patrimonio Natura in…motion dedicato al tema della natura in posa e rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni. Durante la mattinata i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di fiori e frutti mirabilmente dipinti, nonché degli animali che popolano i quadri, creando la natura morta, questa volta non in posa, ma in una magnetica motion.

La partecipazione è gratuita per tutti i bambini. La prenotazione è obbligatoria via email all’indirizzo: cs-ba.gallerianazionaledellapuglia@cultura.gov.it I partecipanti devono essere necessariamente accompagnati da un adulto munito di biglietto, acquistabile online sul sito Aditusculture o direttamente in Galleria.

La giornata potrà essere anche occasione per visitare la mostra Barocco. Allegorie del sensibile, fruibile fino al prossimo 18 ottobre.

L’Anfiteatro romano di Lecce propone Bitter Moonrise. Leggende popolari e favole metropolitane, un intervento di teatro site specific in cui l’Anfiteatro fa da palcoscenico a racconti, favole e miti noti e meno noti, in una singolare contaminazione fra classico e contemporaneo. L’evento nasce dalla proposta della direttrice del sito, dott.ssa Marina M.S. Nuovo, con la regia della dott.ssa Federica Vicino, ideatrice dello spettacolo, la produzione di Stefano Francioni e la partecipazione degli attori della compagnia “Indaco Teatro Giovani” e di “Officine solidali teatro” di Pescara.

Unico turno, alle ore 11:00, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo cs-ba.anfiteatrolecce@cultura.gov.it

Costo attività teatrale: 5 euro a persona; gratuito per i minori di 12 anni.

Il Museo archeologico nazionale “Matteo Sansone” di Mattinata invita tutte le famiglie al laboratorio Dipingi la tua stele, ispirato alle stele daunie e pensato come un’esperienza di osservazione, condivisione e creatività tra adulti e bambini.

Dopo aver osservato i reperti del museo e riconosciuto alcuni dei loro motivi decorativi e simboli, i partecipanti saranno invitati a reinterpretarli liberamente, creando insieme una grande “stele di famiglia”. Su un lungo cartellone, che diventerà una sorta di grande parete collettiva, ogni famiglia potrà realizzare la propria porzione di stele, combinando disegni, colori e simboli antichi e contemporanei.

Laboratorio ore 17.30. Per prenotazioni: cs-ba.museomattinata@cultura.gov.it

Al Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia si svolgerà alle ore 17.00 il laboratorio Le stele daunie in Lingua dei segni.

Grazie alla collaborazione dell’assistente alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), Flavio Grumo, e all’associazione Officina del Sorriso APS di Manfredonia, partendo da alcune schede didattiche sulle stele daunie, verranno segnate alcune parole in LIS che i partecipanti potranno imparare a ripetere e a utilizzare in brevi e semplici scambi comunicativi. Al termine del laboratorio sarà possibile realizzare una piccola stele in argilla, lasciando spazio ai significati e ai segni appresi durante l’esperienza.

Per prenotazioni: cs-ba.museomanfredonia@cultura.gov.it

Tutti gli altri luoghi della cultura afferenti al Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia saranno regolarmente aperti ai consueti costi e orari vigenti.