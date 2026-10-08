Incendio Ecotecnica, scontro sulla nube tossica a Monteroni. La sindaca Pizzuto: “Nessuna certezza sui dati. Non si alimentino paure”

MONTERONI – L’incendio dell’impianto Ecotecnica di Lequile accende lo scontro politico a Monteroni, dove il gruppo consiliare Insieme accusa l’amministrazione comunale di aver sottovalutato le conseguenze della nube tossica. Ma la sindaca Mariolina Pizzuto respinge con fermezza le contestazioni, mette in discussione la lettura dei dati Arpa proposta dall’opposizione e rivendica il lavoro svolto in coordinamento con la Prefettura e gli organismi sanitari. “La tutela della salute dei cittadini merita la massima serietà, anche nel modo in cui vengono presentati i dati. Le accuse rivolte all’Amministrazione devono misurarsi con i fatti”, afferma la prima cittadina, intervenendo dopo la dura presa di posizione dei consiglieri Massimo Bellini, Andrea Ruggio, Angela De Luca e Sonia Martino. Al centro della polemica ci sono le possibili ricadute ambientali del rogo, che secondo il gruppo Insieme avrebbe investito direttamente il territorio monteronese. “È arrivata la notizia che temevamo: Monteroni è stata investita pienamente dalla nube tossica sprigionata dal rogo dell’impianto Ecotecnica, nel territorio di Lequile”, sostengono i consiglieri, richiamando i dati diffusi da Arpa Puglia.

Secondo la ricostruzione dell’opposizione, i venti provenienti da nord e nord-ovest avrebbero trasportato verso il centro abitato una nube contenente diossine, furani e PCB, con picchi fino a cinquanta volte superiori ai valori di riferimento. Un quadro che suscita preoccupazione per la salute pubblica e per le possibili conseguenze sulle coltivazioni e sulla filiera agroalimentare. La sindaca, però, contesta proprio l’attribuzione di questi risultati al territorio comunale. “Contesto l’affermazione secondo cui ARPA avrebbe certificato che Monteroni è stata ‘pienamente investita’ dalla nube, con concentrazioni fino a cinquanta volte superiori ai valori di riferimento. Nei tavoli tecnici ai quali ho partecipato, gli organismi competenti non hanno rappresentato questo quadro per Monteroni, né ricompreso il nostro territorio nell’area individuata per le specifiche misure precauzionali”. Pizzuto chiede quindi all’opposizione di indicare con precisione le fonti delle proprie affermazioni: “Chi attribuisce ad ARPA una conclusione così precisa indichi il documento e i punti di campionamento: sono parole gravi, che richiedono riscontri precisi”.

La prima cittadina chiarisce che la contestazione non equivale a una sottovalutazione dell’emergenza ambientale. “Questo non significa sottovalutare l’incendio o escludere eventuali ricadute. Significa distinguere ciò che è accertato da ciò che deve ancora essere verificato”. Il gruppo Insieme, intanto, punta il dito contro la gestione delle prime ore successive all’incendio, definendo tardiva e inefficace l’ordinanza comunale e denunciando l’assenza di un presidio informativo continuo e di adeguati monitoraggi territoriali. Secondo i consiglieri, limitarsi a raccomandare ai cittadini di chiudere le finestre non sarebbe stato sufficiente a fronteggiare una situazione potenzialmente pericolosa. Anche su questo punto arriva la replica della sindaca: “Respingo con fermezza l’accusa di assenza istituzionale. Ho partecipato alle riunioni e seguito le indicazioni degli organi competenti nell’ambito del coordinamento della Prefettura. Il Comune ha adottato provvedimenti precauzionali e informato la cittadinanza. Già il 31 agosto le raccomandazioni riguardavano finestre, attività all’aperto, ortaggi e acqua di pozzo. Ridurre tutto a un generico consiglio di chiudere le finestre significa omettere quanto è stato comunicato”.

La polemica investe anche il ruolo dell’Union3, l’Unione dei Comuni presieduta dalla stessa Pizzuto. I consiglieri ricordano di aver sollecitato, già nelle ore immediatamente successive al rogo e raccogliendo l’allarme lanciato dal sindaco di Lequile Carlà, un’iniziativa congiunta per coordinare le misure di tutela sanitaria e valutare eventuali sostegni alle aziende agricole ed economiche danneggiate. “La risposta alle nostre sollecitazioni, mosse esclusivamente a tutela dell’interesse pubblico, è stata unicamente il silenzio istituzionale”, accusano gli esponenti di Insieme. Alla luce dei dati ambientali richiamati e dell’avvio dei 15 campionamenti sui terreni agricoli, il gruppo chiede la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e l’attivazione di tavoli di emergenza congiunti. “La tutela della salute e dell’ambiente non si garantisce con interventi di sola facciata: è un diritto fondamentale e non negoziabile della nostra comunità”, ribadiscono i consiglieri. La sindaca non si sottrae alla richiesta di confronto, ma rivendica le iniziative già assunte e ribadisce che ogni decisione deve poggiare su valutazioni tecniche documentate. “Come sindaca e presidente dell’Union3 assumo pienamente le mie responsabilità. Abbiamo operato nel raccordo istituzionale coordinato dalla Prefettura; ogni ulteriore iniziativa deve integrarsi con questo lavoro e con le valutazioni di ARPA e ASL”. Pizzuto si dichiara inoltre disponibile a riferire in Consiglio comunale sulle attività svolte, ma pone una condizione fondamentale al dibattito pubblico: il rispetto dei dati accertati.

“Il confronto in Consiglio comunale è legittimo e sono disponibile a riferire sulle attività svolte. Ai cittadini dobbiamo informazioni documentate, risultati ufficiali e tutele concrete. Non accetto che la loro comprensibile preoccupazione venga alimentata presentando come certezze conclusioni che, per Monteroni, devono essere dimostrate”. Resta dunque aperta la questione delle possibili ricadute dell’incendio sul territorio, mentre il confronto tra maggioranza e opposizione si concentra sull’interpretazione dei risultati ambientali e sull’efficacia delle misure adottate. Saranno gli ulteriori accertamenti degli organismi competenti a chiarire l’effettiva portata della contaminazione e l’eventuale necessità di nuove precauzioni a tutela della popolazione.