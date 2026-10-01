Inseguimento in monopattino nel centro storico di Lecce: bloccato un 25enne

LECCE – Inseguimento a forte velocità lungo le vie del centro storico di Lecce nella notte dello scorso 29 settembre.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura leccese hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati intorno all’una di notte in via Ascanio Grandi, dove una pattuglia impegnata nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio ha notato due giovani a bordo di un unico monopattino elettrico. Alla vista della volante, il conducente ha accelerato improvvisamente puntando verso piazzetta Santa Chiara e procedendo a velocità sostenuta tra le vie pedonali e i passanti, imboccando strade contromano e incroci nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento, protrattosi con il supporto di una seconda pattuglia, si è concluso all’altezza di un incrocio dove il guidatore ha perso il controllo del mezzo, provocando la caduta di entrambi gli occupanti. Mentre il conducente è riuscito a dileguarsi a piedi lasciando cadere uno smartphone, i poliziotti hanno bloccato il passeggero 25enne dopo che questo aveva opposto resistenza fisica al controllo.

Durante la fuga, gli agenti avevano notato il giovane disfarsi di un involucro lanciato a terra. Il successivo recupero della confezione ha consentito di rinvenire 4,3 grammi di hashish, oltre a un ulteriore panetto della medesima sostanza del peso di circa 49,8 grammi abbandonato a breve distanza. Il monopattino e la droga sono stati sottoposti a sequestro.

Condotto presso gli uffici della Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici della Polizia Scientifica per l’identificazione, a carico del giovane è emerso un antecedente provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Siracusa.

Espletati gli accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore di Lecce ha emesso nei suoi confronti un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con contestuale accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), in attesa delle procedure di rimpatrio.