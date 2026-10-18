La cocaina? Consegnata a domicilio. Marito e moglie finiscono agli arresti

LUCUGNANO (Lecce) – Marito e moglie, rispettivamente di 41 e 40 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Taurisano, al termine di un’attività investigativa che andava avanti da tempo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia sarebbe stata sospettata di gestire un’attività di spaccio sul territorio, con una particolare modalità operativa: la consegna della droga direttamente a domicilio.

Nel corso dei servizi di osservazione e controllo tra i comuni di Alessano e Lucugnano, gli agenti in borghese avrebbero intercettato l’autovettura utilizzata dai due, notando un presunto scambio di sostanza stupefacente e denaro con un possibile acquirente.

Ritenendo di trovarsi di fronte a un episodio di spaccio in flagranza di reato, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il veicolo, procedendo a una perquisizione approfondita.

All’interno dell’auto sono state rinvenute 37 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 27 grammi, occultate in diversi nascondigli ricavati nell’abitacolo.

In particolare, all’interno della cuffia di copertura della leva del cambio è stato trovato un pacchetto di sigarette contenente 15 dosi di cocaina, per un peso di circa 10,5 grammi. Altre 9 dosi, per circa 6,5 grammi, erano nascoste all’interno del tessuto di un elastico per capelli nero. Ulteriori 13 dosi, per un peso di circa 10 grammi, erano state occultate in un flacone di deodorante in plastica con tappo roll-on.

Durante i controlli, gli agenti hanno inoltre sequestrato 510 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori presumibile provento dell’attività illecita.

Al termine degli accertamenti, per la coppia è scattato l’arresto in flagranza di reato.