Battuta d’arresto per la Cce Lsb Lecce: Martina Franca passa al Pala San Giuseppe da Copertino

Doccia fredda all’esordio casalingo per la Cce Lsb Lecce, costretta alla resa davanti al proprio pubblico dalle New Gen Martina col punteggio finale di 83-92. Sul parquet del Pala San Giuseppe da Copertino, nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie C (Girone L della Conference Sud), i biancoblu sono incappati nel secondo stop stagionale, pagando a caro prezzo una prestazione difensiva a tratti troppo permissiva.

L’avvio di gara si rivela subito in salita per la formazione guidata da coach Michelutti. Gli ospiti partono con le marce alte, sfruttando i troppi varchi lasciati dalla retroguardia leccese per piazzare un parziale d’apertura da 10-0 e chiudere il primo quarto su un pesante 16-33, trascinati dai 12 punti a referto di Mama. La musica non sembra cambiare nella seconda frazione, con Martina che tenta l’allungo decisivo; le giocate di Esposito consentono tuttavia alla Lsb di rimanere in scia e contenere i danni, andando al riposo lungo sotto di 18 lunghezze (32-50).

Al rientro dagli spogliatoi la reazione dei padroni di casa è arrembante. Capitan Mocavero e compagni alzano l’intensità difensiva e piazzano un break di 12-0 che riapre completamente le sorti del match, arrivando persino a mettere il muso avanti di due punti. Martina riesce comunque a tamponare l’emorragia e a chiudere la terza frazione in vantaggio di un possesso (60-63).

Nell’ultimo e decisivo periodo il punto a punto prosegue serrato fino al 76 pari, ma negli ultimi minuti di gioco la precisione degli ospiti fa la differenza: un parziale conclusivo di 10-1 manda i titoli di coda sulla sfida, consegnando i due punti al roster viaggiante.

Nel post-partita coach Michelutti analizza con pragmatismo la prestazione dei suoi: «Salvabile solo la grande reazione mostrata nel terzo quarto, per il resto abbiamo difeso male nel primo e nell’ultimo periodo, concedendo troppi punti facili in casa nostra. C’è ancora molto da lavorare e l’unica via che conosco è l’impegno quotidiano in palestra».

La squadra riprenderà gli allenamenti all’inizio della settimana per preparare la prossima insidiosa trasferta: sabato 24 ottobre i leccesi saranno di scena al PalaPoli contro Molfetta, con palla a due fissata per le ore 19.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – New Gen Martina 83-92

Parziali: 16-33, 16-17, 28-13, 23-29

Progressivi: 16-33, 32-50, 60-63, 83-92

Cce Lsb Lecce: Johnson 20, Petrachi, Pallara, Di Coste 2, Esposito 18, Flores 3, Divac 12, Tinto 14, Busetta, Mocavero 2, Turco, Guadalupi 10. All.: Michelutti.

New Gen Martina: Bazukja 1, Tirtyshnik 16, Ragusa, Imsandt 23, Corral 12, Sperti 12, Pazzarelli 6, Valzani 1, Pentassuglia 2, Marangi, Matichecchia, Mama 19. All.: Leale.