Fisco e impresa: a Lecce il convegno sull’antieconomicità delle operazioni aziendali

LECCE – Si è concluso con grande partecipazione di pubblico l’importante evento formativo e di confronto tenutosi a Lecce nelle giornate del 9 e 10 ottobre 2026 presso la suggestiva cornice della

Chiesa di Sant’Elisabetta – Palazzo Scarciglia.

Organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento insieme al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il convegno ha affrontato un tema di stretta attualità e rilevanza pratica: “Antieconomicità delle operazioni aziendali e sindacabilità da parte del Fisco: profili contabili, procedimentali e processuali”.

L’iniziativa ha visto la presenza di un nutrito pubblico di addetti ai lavori, tra cui giudici e magistrati tributari, docenti universitari, esponenti dell’Amministrazione finanziaria, militari della Guardia di Finanza, oltre a una folta rappresentanza delle professioni ordinarie, in particolare avvocati e dottori commercialisti, e degli studenti.

I lavori si sono aperti nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre con i saluti istituzionali del Dott. Cosimo Bottazzi (Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce), del Prof. Francesco Tuccari (Università del Salento), del Prof. Vittorio Boscia (Direttore del DSE UniSalento) e della Dott.ssa Luciana Cunicella (Vicepresidente della Commissione Formazione del CPGT).

La prima sessione, introdotta e moderata dal Prof. Fabio Saponaro (Ordinario di Diritto Tributario presso l’Ateneo salentino), si è focalizzata sulle fondamenta economico-aziendali e giuridiche dell’antieconomicità: il Prof. Stefano Adamo (UniSalento) e la Prof.ssa Carmela Perago (UniSalento e CGT I grado Lecce) hanno illustrato il significato dell’antieconomicità sotto il profilo contabile e processuale. Il Prof. Avv. Giuseppe Tinelli (Professore Emerito dell’Università Roma Tre) e la Dott.ssa Teresa Cianciulli (Giudice CGT Avellino e Tribunale di Avellino) hanno approfondito il delicato rapporto tra costo antieconomico, difetto di inerenza ed effettivo riparto dell’onere della prova. A seguire, il Prof. Francesco Tundo (Ordinario dell’Università di Bologna) e la Dott.ssa Roberta Papa (Vicepresidente CGT I grado Roma) hanno analizzato il sottile confine che separa le scelte d’impresa antieconomiche dalla mancanza di inerenza ai fini fiscali.

Nella mattinata di sabato 10 ottobre, con la moderazione sempre del Prof. Saponaro, l’attenzione si è spostata sull’operatività e sull’accertamento: il Dott. Ennio Attilio Sepe (Garante del Contribuente per la Puglia) e il Dott. Antonio Costantini (Sostituto Procuratore della Corte di Cassazione) si sono confrontati sul tema dell’antieconomicità nelle operazioni infragruppo. Il Prof. Michele Mauro (Università “Magna Graecia” di Catanzaro) e la Dott.ssa Graziella Glendi (Vicepresidente CGT I grado Prato) hanno trattato la sindacabilità delle opzioni imprenditoriali da parte degli organi di controllo fiscale. In chiusura, il Dott. Vincenzo Carbone (UNINT Roma) e il Dott. Cosimo Franzoso (UniSalento) hanno esaminato concreti casi pratici di accertamento. L’evento ha rappresentato un’occasione fondamentale di dialogo interdisciplinare tra dottrina, giurisprudenza e prassi operativa, confermando il ruolo centrale dell’Università del Salento e delle istituzioni tributarie nella formazione specialistica del