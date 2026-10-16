La Narconon Volley Melendugno abbraccia il suo pubblico: domenica l’esordio casalingo contro Clai Imola Volley

Cresce l’attesa in casa Narconon Volley Melendugno per il primo, attesissimo appuntamento casalingo nel campionato di Serie A2 Femminile. Domenica 18 ottobre, con inizio alle ore 17:00, le biancorossonere scenderanno sul taraflex del Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce per affrontare la Clai Imola Volley nella 4ª giornata di andata.

Dopo il turno di riposo e la battaglia infinita di mercoledì scorso ad Offanengo, che ha regalato il primo punto della stagione al termine di oltre due ore di gara vissute ad alta intensità, il gruppo guidato da coach Simone Giunta si appresta a ritrovare il calore della propria gente. C’è tanta determinazione nell’ambiente salentino, unita al desiderio di trasformare l’amaro in bocca per il tie-break sfuggito al PalaCoim nella spinta propulsiva per conquistare l’intera posta in palio davanti ai propri sostenitori.

I temi del match e l’analisi della vigilia

La sfida contro la formazione emiliana si preannuncia avvincente e ricca di spunti emotivi, tra cui l’intreccio da “ex” per Gaia Novello e Polina Malik da una parte, mentre, dall’altra parte della rete rivedremo Lisa Esposito, biancorossonera nel primo anno di serie A2. La gara rappresenta uno snodo fondamentale per confermare i netti progressi evidenziati sul piano del gioco, del muro-difesa e della coesione di squadra.

Le parole di Coach Simone Giunta: “Usciamo dalla trasferta di Offanengo con la consapevolezza di aver compiuto un passo in avanti significativo sul piano del carattere e dell’identità di gioco. I primi set di mercoledì hanno mostrato di cosa siamo capaci quando esprimiamo la nostra pallavolo con lucidità. Il campionato è lungo e impegnativo, stiamo lavorando sodo e le ragazze stanno rispondendo, ben presto riusciremo a dare maggiore continuità al nostro gioco e a raggiungere gli obiettivi tecnici prefissati. Domenica ci attende un’avversaria ben organizzata, ma il ritorno nel nostro palazzetto deve darci quella carica in più. Vogliamo regalare una grande prestazione a chi verrà a sostenerci.”

“Ottobre Rosa”: lo sport al servizio della prevenzione

La giornata di domenica trascenderà il mero aspetto agonistico per farsi cassa di risonanza di un messaggio dal profondo valore umano e sociale. In occasione di Ottobre Rosa, mese internazionale dedicato alla prevenzione e alla ricerca contro il tumore al seno, la Narconon Volley Melendugno lancerà una speciale campagna d’informazione. L’iniziativa nasce dalla costante attenzione verso la salute da parte di Corporis Lab, Platinum Sponsor della società e centro medico d’eccellenza da sempre in prima linea nella diagnostica avanzata e nel benessere della persona.

Prima del fischio d’inizio, le atlete di entrambe le formazioni scenderanno in campo indossando la spilla del Nastro Rosa di AIRC, donata da Corporis Lab. Un gesto simbolico ma dal significato profondo, che si affianca al patrocinio della Lega Pallavolo Serie A Femminile e al progetto Frecciarosa, per ricordare a tutti l’importanza fondamentale della diagnosi precoce e dei controlli periodici.

Info biglietteria e Campagna Abbonamenti

La società invita tutti i tifosi, gli appassionati e le famiglie del territorio a riempire le tribune del Palasport “San Giuseppe da Copertino” per far sentire tutto il supporto alle nostre ragazze.

Per chi non avesse ancora provveduto, sarà possibile sottoscrivere la tessera di abbonamento per la stagione 2026/2027 direttamente presso il botteghino del Palazzetto, che aprirà i propri sportelli alle ore 15:30 (fischio d’inizio ore 17:00).