La Narconon Volley Melendugno torna subito davanti al proprio pubblico: domenica 22 novembre, alle ore 16:30, il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce ospita la Caldaie Melgari VBC Cremonese nella decima giornata di andata di Serie A2 FINECO. Una domenica dal peso specifico altissimo, di quelle che possono dare una scossa profonda alla stagione e riaccendere l’entusiasmo.

Dopo il turno infrasettimanale con il Monviso, le biancorossonere hanno la possibilità di dare continuità al lavoro svolto in settimana, contro una squadra che arriva in Puglia per un doppio impegno e che, come loro, cerca di raccogliere quanto di buono ha espresso in campo.

Il momento del Melendugno è fatto di prestazioni che hanno raccontato più di quanto dica la classifica, ferma a 5 punti. La squadra ha mostrato qualità e carattere in tante fasi delle ultime gare: i due set di buon livello a Messina, il secondo parziale vinto ai vantaggi a Fasano, il set giocato punto su punto contro il Monviso. Ora serve una svolta immediata per ritrovare fiducia ed entusiasmo, ripagare l’impegno quotidiano in palestra e dare finalmente continuità e lucidità ai momenti clou delle partite, quelli in cui finora sono mancati i punti.

A raccontarlo è coach Simone Giunta: “La squadra lotta con qualità e in campo esprime una buona pallavolo. Il rammarico è che i punti finora non stanno arrivando come le ragazze meritano. Contro Monviso abbiamo visto cose positive da cui ripartire, ma dobbiamo crescere soprattutto sul piano dell’ambizione. Domenica affrontiamo una squadra di valore come la VBC Cremonese, che ha un attacco importante e arriva in Puglia per un doppio impegno: serviranno massima attenzione e continuità, ma soprattutto abbiamo bisogno del calore del nostro Palazzetto. Chiedo a tutti i tifosi di venire a sostenerci e spingerci dal primo all’ultimo pallone: con la nostra gente al fianco possiamo fare la differenza.”

Dall’altra parte della rete ci sarà una Cremonese rinnovata: dal giugno scorso la società, già Casalmaggiore, ha cambiato nome e rinnovato metà roster, e sotto la guida di coach Baraldi occupa la tredicesima posizione con 8 punti, 3 in più delle salentine. Il suo cammino racconta una squadra capace di exploit e di cali: il 3 a 0 all’esordio casalingo contro Altino, il successo per 3 a 0 sul Club Italia, poi le due sconfitte consecutive con l’Itas Trentino, in casa, e con Fasano, mercoledì sera al Pala Vigna Marina, dopo una partita lottata punto su punto fino al tie-break (3-2 per le pugliesi). Il punto di forza è l’attacco, con l’opposta canadese Natasha Calkins, la capitana Alessia Populini e la giovane Irene Mescoli, tra le più prolifiche alla sua prima partita da titolare nella gara di Fasano, dopo l’addio di Sara Loda che nei giorni scorsi ha interrotto i rapporti con la Caldaie Melgari VBC, per motivi legati a impegni personali.

Dopo la sfida con le pugliesi, la squadra lombarda ha deciso di fermarsi in Puglia, evitando il su e giù della trasferta per preparare al meglio la gara di Lecce. Lo racconta la schiacciatrice Layla Viti: “La partita contro Fasano è stata una gara lottata punto a punto fino all’ultimo, anche quando eravamo sotto, con la testa e la grinta eravamo sempre lì. Ciò che ha fatto la differenza è che nei momenti importanti non siamo riuscite a essere lucide per concretizzare il punto. Anche se può sembrare una ripetizione, ciò che ci portiamo a casa di positivo è l’aver lottato tutte insieme, ci siamo aiutate ed è questo che secondo me ci ha portate al tie-break anche se eravamo sotto 2-1. La società ci ha permesso di stare cinque giorni in Puglia per organizzare al meglio la doppia trasferta ravvicinata: questo tempo trascorso insieme ci potrà aiutare a essere più unite in campo. In questi giorni di lavoro ci stiamo concentrando sull’essere più positive nonostante gli errori, oltre ad avere una partenza positiva per farci rimanere in partita punto a punto. Vogliamo scendere in campo da squadra, è ciò che ci dà la forza maggiore.”

La gara ha anche un sapore speciale per la capitana biancorossonera Giorgia Avenia, che è l’unica ex dell’incontro: nella stagione 2023/24 la regista ha vestito la maglia di Casalmaggiore, oggi VBC Cremonese, in Serie A1. Un ritorno carico di ricordi, ma con la testa e il cuore solo alla partita di domenica.

I precedenti, poi, sorridono al Melendugno: lo scorso anno le due squadre, allora con il nome di Casalmaggiore, si sono incontrate due volte nel girone A di Serie A2, e in entrambe le occasioni sono state le salentine a imporsi, per 3 a 1 al PalaFarina di Viadana l’11 ottobre (14-25, 19-25, 25-23, 16-25) e per 3 a 0 a Lecce il 7 dicembre (25-18, 25-19, 25-23). Ma questa è un’altra stagione, con due squadre rinnovate e con la voglia comune di muovere la classifica.

Con la Cremonese, tre punti avanti, la posta in palio è chiara: una partita importante per la classifica e per il morale, in cui contano lucidità, coraggio e il sostegno di chi crede in queste ragazze. Il Palazzetto, domenica, può fare la differenza.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE

Domenica 22 novembre 2026 – Ore 16:30

Palasport San Giuseppe da Copertino, Lecce

Diretta streaming: DAZN

Arbitri dell’incontro: Daljla Villano (1°), Alberto Mancuso (2°); Video check: Marta Schipa; Segnapunti: Pierluigi Blago;