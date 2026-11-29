Prima del fischio d’inizio, al PalaBarton Energy di Perugia, il volley ha lasciato spazio a qualcosa di più grande. Nell’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A2 FINECO, nella settimana della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le due capitane, Alessia Fiesoli e Giorgia Avenia, hanno letto insieme un messaggio. Due squadre avversarie, un’unica voce. Un gesto semplice, che ha ricordato come lo sport sia anche un luogo in cui si impara il rispetto, e come certe battaglie non appartengano a una parte sola. È lo spirito dell’iniziativa promossa dalla Lega Volley Femminile, che ha scelto di sostenere la campagna “Non ti lascerò mai” di Fondazione Libellula, per accendere l’attenzione sulla violenza verbale, quella delle parole che controllano, possiedono e svalutano, e che a volte è il primo passo verso altro.

Poi la palla è salita, e la serata si è fatta pallavolo. Bartoccini +energia Perugia, capolista del campionato, ha vinto 3 a 1 (25-10, 13-25, 25-11, 25-20), ma la Narconon Volley Melendugno ha lasciato il segno, al termine di una sfida vibrante in cui le salentine hanno conquistato un set di grande autorità e lottato punto a punto nel quarto parziale.

Coach Simone Giunta si affida in avvio alla diagonale composta da Giorgia Avenia e Polina Malik, con Lara Gianfico e Aurora Micheletti al centro, Beatrice Perfetto e Natalia Lijewska in banda e Aurora Morandini libero. Dall’altra parte coach Stefano Micoli schiera Nicolini e Scharmann, Consoli e Colombo al centro, Michieletto e la capitana Fiesoli in posto quattro, con Recchia libero.

L’avvio del primo set è equilibrato fino al 5 a 5, con Malik e Lijewska subito efficaci da posto due e posto quattro e Gianfico puntuale in fast per l’8 a 6, ben servita da Avenia. Sul turno al servizio di Perugia, però, le padrone di casa trovano continuità in muro e contrattacco e allungano sul 14 a 9, costringendo coach Giunta al time out. Le biancorossonere pagano qualche errore di troppo in battuta e l’impatto fisico delle Black Angels, che scappano sul 18 a 10 e chiudono il primo parziale 25 a 10 con il muro di Nicolini su Gaia Novello, entrata insieme a Giorgia Compagnin e Margherita Meoni.

Nel secondo set cambia completamente il volto della gara. Con Arianna Tomasetig in campo al posto di Micheletti, il Melendugno scrolla via ogni tensione e prende subito in mano le redini del gioco. Trascinate dal turno al servizio di una scatenata Perfetto, autrice di ben quattro ace nel parziale, dai muri granitici di Tomasetig su Michieletto e Ornoch e dalle magistrali difese della solita Morandini, le salentine firmano un parziale impressionante passando dal 4 a 4 al 4 a 14. Perugia prova a rientrare sul 12 a 19, ma due nuovi muri di Tomasetig e gli ultimi colpi al servizio di Perfetto spalancano la strada fino al 13 a 25 che riporta il match in perfetta parità sull’1 a 1.

Il terzo set vede la reazione veemente della capolista, decisa a riprendere subito il controllo davanti al proprio pubblico. Perugia spinge forte con Scharmann e Michieletto, allunga sul 10 a 3 e non concede varchi, rendendo vani i tentativi di rientro guidati da Meoni, subentrata a Malik e protagonista in pipe e in attacco, e da Gianfico. Le umbre chiudono sul 25 a 11 e si portano sul 2 a 1 nel conto dei parziali.

Il quarto set regala invece lo spettacolo più bello e combattuto della serata. L’avvio è equilibrato, con Gianfico, Tomasetig e una Meoni ispirata in attacco, e Lijewska firma il sorpasso sul 7 a 8. Perugia prova lo strappo sul 12 a 9, ma due parallele chirurgiche di Perfetto e un ace di Gianfico riportano il punteggio in equilibrio sul 12 a 12. Le due squadre procedono vicine fino al 13 pari, poi Perugia trova il break fino al 17 a 14 e al 21 a 15. Anche nel finale le ragazze di coach Giunta non mollano, risalendo fino al 23 a 20 con l’ace di Meoni, il primo tempo di Gianfico, l’attacco di Perfetto e il muro di Tomasetig su Scharmann, prima che Fiesoli e il muro finale di Colombo consegnino alle umbre il 25 a 20 e i tre punti.

A fine gara coach Simone Giunta analizza con lucidità la prova delle sue ragazze: “Abbiamo giocato una buona gara contro una delle pretendenti al titolo in casa loro. Abbiamo fatto a sprazzi bene, abbiamo tolto qualche situazione importante che per loro era molto efficiente. Non è bastato per portare a casa punti, torniamo a casa comunque con un set vinto in casa della capolista. Siamo pronti alle prossime sfide, che ci aiuteranno, spero, a fare bene per il prosieguo del campionato.”

A riconoscere il valore della prestazione biancorossonera è anche Alessia Fiesoli, capitana delle Black Angels e MVP dell’incontro: “È stata una partita difficile, la squadra ha avuto la capacità di reagire nei momenti difficili portando a casa una vittoria importante. Non è semplice mettere insieme tutti questi successi, è bello guardare tutti dall’alto in basso, ma rimaniamo con i piedi per terra perché questo campionato è molto insidioso e nessuna partita è scontata. Questa sera ne abbiamo avuto la dimostrazione, Melendugno è una squadra più forte della classifica che ha.”

La Narconon Volley Melendugno lascia così l’Umbria senza punti in classifica ma con la consapevolezza di aver messo in difficoltà la prima della classe e con la voglia di trasformare subito questa personalità già nella prossima sfida di campionato: domenica 6 dicembre, alle ore 17:00, al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce contro Sigel Seap Marsala Volley.

TABELLINO

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-10, 13-25, 25-11, 25-20)

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Biagianti, Martinelli, Nicolini 4, Michieletto 11, Consoli 6, Colombo 9, Fiesoli 16, Scharmann 20, Ornoch 1, Fratangelo, Recchia (L1), Brambilla (L2). All.: Micoli.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Compagnin, Avenia 1, Meoni 8, Micheletti 1, Malik 9, Novello, Perfetto 12, Roserba, Tomasetig 7, Gianfico 8, Lijewska 9, Morandini (L). N.e.: Massaglia. All.: Giunta.

Arbitri dell’incontro: Gianmarco Annese (1°), Giulio Bolici (2°); Video check: Claudia Colucci; Segnapunti: Viola Cottini

Note: PERUGIA: b.s. 6, ace 1, ric. pos. 62 %, ric. prf. 26 %, att. 39 %, muri 14

MELENDUGNO: b.s. 10, ace 6, ric. pos. 69 %, ric. prf. 30 %, att. 28 %, muri 7

MVP: Alessia Fiesoli (Bartoccini +energia Perugia)

Durata set: 21′, 24′, 20′, 31′; Tot: 96′.