Dopo il sorriso ritrovato contro la Cremonese, la Narconon Volley Melendugno si rimette in viaggio verso l’Umbria. Sabato 28 novembre, alle ore 20:30, le biancorossonere di coach Simone Giunta saranno di scena al PalaBarton Energy per affrontare la capolista Bartoccini +energia Perugia, nell’undicesima giornata di andata di Serie A2 FINECO: un banco di prova di altissimo livello, che si gioca in un clima speciale.

La gara di sabato cade a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e porta con sé un messaggio che unisce tutto il movimento. Nei turni di campionato di questa settimana, per iniziativa della Lega Volley Femminile, della Lega Pallavolo Serie A maschile e dell’Associazione Italiana Pallavolisti, atlete e atleti scendono in campo con un segno o un oggetto rosso, un gesto simbolico per tenere alta l’attenzione su un’emergenza che chiama in causa società, tifosi e nuove generazioni. La Lega Volley Femminile sostiene inoltre la campagna “Non ti lascerò mai” di Fondazione Libellula, dedicata alla violenza verbale: quelle parole che controllano, svalutano, minacciano, e che possono anticipare la violenza fisica. Nel palazzetto di Perugia il gesto coinvolge anche il pubblico: la Bartoccini +energia, con Scarpetta Rossa APS, ha invitato i tifosi a indossare qualcosa di rosso, e la Narconon Volley Melendugno si unisce volentieri all’appello. Perché lo sport, che insegna a rialzarsi e a fare squadra, ha il dovere di dire con chiarezza da che parte sta, e perché una donna non è mai sola quando una comunità sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

Per il Melendugno la partita arriva in un momento in cui il lavoro quotidiano ha ripreso a dare frutti. Il 3 a 0 sulla VBC Cremonese ha restituito punti, fiducia, quel sorriso inseguito per settimane: una vittoria costruita su muro, difesa, un attacco capace di trovare mani sempre diverse. Con questi tre punti la squadra sale a quota 8. A Perugia non ci si farà condizionare dalla classifica: le biancorossonere se la giocano con tutte, capolista compresa, con la consapevolezza dei propri mezzi. L’obiettivo è restare dentro la partita dal primo all’ultimo punto.

Dall’altra parte della rete c’è la squadra di coach Stefano Micoli, scesa dalla Serie A1 al termine della scorsa stagione e costruita per tornarci: otto vittorie in nove gare e 24 punti in classifica, con il primato conquistato mercoledì 18 novembre sul campo dell’Itas Trentino e confermato domenica scorsa con il 3 a 1 su Fasano. Una squadra profonda, che ha costruito la propria marcia su battuta e ricezione solida e su un attacco con tante soluzioni, guidato dall’opposta Lena Grosse Scharmann, e con una panchina capace di cambiare la partita, come ha dimostrato Natasza Ornoch, MVP della gara con Fasano. Per le salentine è anche una sfida inedita: non risultano precedenti ufficiali tra le due società in campionato.

A raccontare lo stato d’animo del gruppo è Gaia Roserba: “Andiamo a Perugia con tanto entusiasmo dopo la vittoria con la Cremonese: ci ha restituito il sorriso e la consapevolezza che, quando restiamo unite e concentrate per tutta la partita, possiamo giocarcela con chiunque. Affrontiamo la capolista in un palazzetto importante, davanti a un pubblico caldo, ma ci andiamo per giocare la nostra pallavolo, senza guardare la classifica. Sarà fondamentale farci trovare pronte: in una squadra ognuna ha il suo ruolo e tutte lo stesso obiettivo. Sappiamo che i nostri tifosi ci seguiranno da lontano e sentiremo il loro calore: faremo di tutto per renderli orgogliosi.”

Anche da lontano, il Salento sarà con loro: la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale YouTube LVF TV, per chi vorrà seguire le ragazze e spingerle, magari indossando qualcosa di rosso, davanti allo schermo.

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO

Sabato 28 novembre 2026, ore 20:30 – PalaBarton Energy, Perugia

Diretta streaming: DAZN e YouTube LVF TV

Arbitri dell’incontro: Gianmarco Annese (1°), Giulio Bolici (2°); Video check: Claudia Colucci; Segnapunti: Viola Cottini