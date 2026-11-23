Dopo settimane di buone prestazioni e di punti mancati, per la Narconon Volley Melendugno il sorriso torna finalmente sui volti delle ragazze. Davanti al proprio pubblico, al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, le biancorossonere superano 3 a 0 (25-21, 25-20, 25-16) la Caldaie Melgari VBC Cremonese nella decima giornata di andata di Serie A2 FINECO, al termine di 1 ora e 28 minuti di gioco. Una vittoria che interrompe una serie di cinque sconfitte consecutive, cercata con tenacia anche quando i punti non arrivavano, e che premia il lavoro quotidiano di un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

Il primo set parte subito nel segno del Melendugno. Aurora Micheletti apre le danze con il primo punto della gara e le salentine si portano poi sul 5 a 3 e sul 9 a 7, con Polina Malik in pipe e Natalia Lijewska in diagonale. Beatrice Perfetto firma un ace che vale il 13 a 9 e costringe coach Baraldi al time out. Le lombarde accorciano fino al 19 a 18, ma il Melendugno ritrova subito lucidità, grazie ai mani out di Perfetto e al suo ace del 23 a 19, ai colpi di Lijewska che scrive il 23 a 19, e il primo parziale si chiude sul 25 a 21 con un errore al servizio di Muzi.

Nel secondo set la VBC Cremonese prova a restare agganciata e a metà parziale si riavvicina fino al 12 a 11, ma la squadra di coach Simone Giunta ha una marcia in più: la fast di Lara Gianfico, un muro di Micheletti su Populini, gli attacchi di Lijewska che salgono sopra il muro e uno scambio spettacolare, chiuso dalla bordata di Malik per il 18 a 14, fanno la differenza. Nel finale arriva il 23 a 20 e poi il set point di Malik: a chiudere sul 25 a 20, con un nuovo ace, è ancora Perfetto.

Il terzo set è il più coinvolgente e il più netto. Il Melendugno parte forte, con uno scambio spettacolare chiuso da un muro di Micheletti per il 3 a 1, la Narconon prosegue concentrata e vola sul 9 a 3, e non si guarda più indietro: i muri di Lijewska e Gianfico, la brillante regia di Giorgia Avenia e la solita sicurezza in seconda linea di Aurora Morandini, protagonista di difese e recuperi che hanno fatto ripartire il gioco, tengono le ospiti a distanza. Dal 20 a 13 di Malik in poi è un crescendo fino al match point e al 25 a 16 finale, con un servizio sbagliato da Calkins, tra gli applausi del Palazzetto.

È una vittoria che si legge anche nei numeri: ricezione positiva al 52% contro il 35% della Cremonese, 4 ace contro 2, il 36% in attacco contro il 24% e 6 muri contro 5. Natalia Lijewska è stata la miglior realizzatrice con 17 punti e il 50% in attacco, seguita da Perfetto con 16, Malik con 12, Gianfico con 7 e Micheletti con 6. Roserba è entrata per il servizio nel finale del primo set e nel terzo, mentre Avenia, l’unica ex dell’incontro dopo l’esperienza in A1 a Casalmaggiore nel 2023/24, ha orchestrato con lucidità il gioco della squadra. Aurora Morandini, premiata MVP del match, è stata il simbolo di questo successo: sempre pronta a far ripartire le compagne e a dare equilibrio a ogni azione. Un successo di tutto il gruppo, che appartiene anche a Giorgia Compagnin, Margherita Meoni, Gaia Novello, Perla Massaglia e Arianna Tomasetig, parte viva di questa squadra.

È coach Simone Giunta a raccontare cosa significa questo successo: “Una vittoria voluta tantissimo. Dicevamo da tempo che avevamo sempre fatto bene, anche quando abbiamo perso, e le ragazze si sono sempre riproposte al massimo. Questa settimana un tocco in più l’ha dato la società, che ci è stata molto vicina in un momento in cui magari potevamo perdere un po’ di lucidità e di speranza. Questa vittoria la dedico sia alla società sia alle ragazze, che sono rimaste sempre lì sul pezzo: oggi abbiamo meritato, abbiamo spinto tanto in muro e difesa, siamo state lì, concentrate, abbiamo voluto questo risultato tantissimo e l’abbiamo ottenuto. Ce lo meritavamo, non perché l’altra squadra non se lo meritasse: ognuno fa il suo percorso e anche loro spingono tantissimo, le avevamo studiate bene e sapevamo che squadra andavamo a incontrare, però guardo dalla mia parte e guardo a queste ragazze che davvero l’hanno cercata con tutto quello che avevano. Siamo pronti per la prossima gara, con la testa già a martedì, al prossimo allenamento, per preparare una nuova sfida di campionato. Poi la qualità del pubblico si vede quando le cose vanno bene e quando non vanno bene: trovare un pubblico così ci ha dato tanta grinta, tanta motivazione, tanta voglia di raggiungere risultati. Siamo contenti di questa vittoria e guardiamo con fiducia al futuro.”

Dall’altra parte, la Cremonese di coach Baraldi, arrivata in Puglia dopo cinque giorni di lavoro e con la voglia di riscatto, ha trovato in Alessia Populini e Betsy Nwokoye, autrici di 8 punti a testa, in Natasha Calkins, con 7, e in Irene Mescoli, con 5, le sue punte più prolifiche, ma non ha mai avuto la continuità per mettere in difficoltà le salentine.

Con questi tre punti il Melendugno sale a quota 8, raggiungendo proprio la Cremonese, e riparte con fiducia ed entusiasmo ritrovati: la strada è lunga e c’è ancora tanto da costruire, ma da oggi si può guardare avanti con il morale giusto. Il prossimo appuntamento è la trasferta di Perugia, un’altra delle big di questo campionato lungo e impegnativo: sabato 28 novembre alle ore 20:30.

TABELLINO

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: 3 a 0 (25-21, 25-20, 25-16)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia; Tomasetig; Malik 12; Morandini (L); Lijewska 17; Novello; Compagnin; Perfetto 16; Gianfico 7; Roserba; Meoni; Micheletti 6; Massaglia. All.: Simone Giunta.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi; Mescoli 5; Zanella 4; Calkins 7; Populini 8; Nwokoye 8; Gambini (L); Tajè; Muzi 1; Bernardeschi; Menon; Viti 3; Piciocchi (L). All.: Davide Baraldi.

Arbitri dell’incontro: Dalila Villano (1°), Alberto Mancuso (2°); Video Check: Marta Schipa; Segnapunti Referto Elettronico: Pierluigi Blago.

MVP: Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)

Durata set: 28′, 33′, 27′ (1h28′)

Note: Narconon Volley Melendugno: battute sbagliate 10, vincenti 4, ricezione positiva 52% (perfetta 9%), attacco 36%, muri 6.

Caldaie Melgari VBC Cremonese: battute sbagliate 6, vincenti 2, ricezione positiva 35% (perfetta 10%), attacco 24%, muri 5.