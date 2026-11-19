Non basta una prestazione generosa, vibrante e ricca di sprazzi di grande pallavolo alla Narconon Volley Melendugno nel ritorno davanti al pubblico amico del Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. Nella nona giornata di andata del campionato di Serie A2 FINECO, le biancorossonere cedono 0 a 3 (19-25, 23-25, 15-25) alla Wash4Green Monviso Volley, al termine di 1 ora e 27 minuti di gioco. Una partita che si sapeva proibitiva, contro una delle squadre più in forma del campionato, affrontata per lunghi tratti viso a viso, specie nel secondo set.

Il Monviso parte forte, con un buon muro-difesa e gli attacchi di Enneking e Farina, portandosi da subito sul 2 a 8. Il Melendugno reagisce con orgoglio: una fast di Arianna Tomasetig e due ace consecutivi di Beatrice Perfetto riportano le biancorossonere sul 9 a 13 e costringono coach Giovi al time out. Le piemontesi però ripartono e, con i punti di Cicogna e Pistolesi e le fast di Farina, allungano di nuovo fino al 12 a 21. Dopo il doppio cambio con Giorgia Compagnin e Margherita Meoni al posto di Giorgia Avenia e Polina Malik, la squadra ritrova ritmo e fiducia: i due ace consecutivi di Natalia Lijewska valgono il 15 a 21, poi un muro di Perfetto e Gianfico su Cicogna e uno di Malik su Pistolesi riportano le salentine a un passo, sul 19 a 23. Il set si chiude sul 19 a 25 con una diagonale stretta di Pistolesi.

Il secondo set è il cuore della gara. La Narconon parte bene: la grande difesa di Aurora Morandini permette ad Avenia di alzare per Malik, e le biancorossonere si portano sul 5 a 2 e sull’8 a 6, con Aurora Micheletti al centro al posto di Tomasetig. Poi il Monviso passa avanti, ma le salentine restano agganciate in ogni scambio, con Perfetto in evidenza, Lara Gianfico a muro e al centro, e un muro su Parini che vale il 19 a 20. Nel finale il punteggio si accende: dopo il video check chiesto da Giovi sul 20 a 23, Malik firma da seconda linea il 23 a 24, ma un errore al servizio nel momento decisivo consegna il parziale alle piemontesi sul 23 a 25.

Nel terzo set l’avvio ospite è deciso: il Monviso vola sul 5 a 11 e sul 6 a 13. Ci sono però anche momenti di orgoglio, come l’ace di Tomasetig che vale l’8 a 13, il muro di Gianfico, il primo tempo servito da Compagnin e l’attacco di Meoni sul 14 a 20, ma il Monviso, anche senza l’opposta lettone Irbe Lazda, che non è scesa in campo, trova i punti decisivi in Olimpia Cicogna e chiude sul 15 a 25.

I numeri raccontano una squadra viva: il Melendugno ha chiuso con il 41% di ricezione positiva contro il 38% del Monviso e con 5 ace contro 3. Perfetto è stata la miglior realizzatrice con 13 punti, seguita da Malik con 8, Gianfico con 7 e Lijewska con 5, mentre Meoni e Tomasetig ne firmano 3 a testa e Avenia, Micheletti e Gaia Novello uno. Aurora Morandini ha guidato la seconda linea con la solita grande sicurezza, mentre Gaia Roserba è stata spesso fatta entrare in campo per il servizio e per dare una mano in difesa. Dall’altra parte, a mettere la firma sono Enneking con 13 punti, Pistolesi con 11, Parini e Cicogna con 9 e Farina con 8, a sostegno del lavoro in regia di Maria Irene Ricci, mentre il libero Giulia De Nardi, premiata come MVP del match, ha disputato una gara eccellente, difendendo molti attacchi potenti delle avversarie, con il 54% di ricezione positiva.

A raccontare lo stato d’animo del gruppo è proprio Beatrice Perfetto: “Purtroppo, non siamo riuscite a portare punti a casa contro una squadra importante ed esperta come Monviso, costruita per il salto di categoria. Nonostante questo, ci teniamo strette le cose positive fatte vedere in campo, soprattutto nel secondo set in cui siamo riuscite a tenere testa alle avversarie a lungo. Essendo una squadra giovane abbiamo ancora margini di crescita, ma sappiamo cosa ci è mancato nel finale. Ora resettiamo subito e lavoreremo al massimo in questi pochi giorni per portare quell’energia in più nella sfida fondamentale di domenica contro Cremonese, dove il calore del nostro pubblico sarà per noi un’arma in più.”

Non c’è tempo per fermarsi, e nemmeno per rammaricarsi: il campionato è lungo e la strada, quella giusta, è tracciata dal lavoro di ogni settimana. Domenica 22 novembre, alle ore 16:30, il Palasport San Giuseppe da Copertino torna a colorarsi di biancorossonero per la sfida alla Caldaie Melgari VBC Cremonese, una partita importantissima per la classifica, perché mette di fronte due squadre che vogliono muoverla. È il momento di stringersi attorno alla squadra: serve il calore di tutti voi, serve un Palazzetto pieno, serve la voce di chi crede in queste ragazze. Perché i risultati arrivano quando si resta uniti, e domenica si può cominciare a scriverli insieme.

TABELLINO

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: 0 a 3 (19-25, 23-25, 15-25).

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 1; Tomasetig 3; Malik 8; Morandini (L); Lijewska 5; Novello 1; Compagnin; Perfetto 13; Gianfico 7; Roserba; Meoni 3; Micheletti 1; Massaglia. All.: Simone Giunta.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Pistolesi 11; Lazda; Enneking 13; Farina 8; Ricci 4; Parini 9; De Nardi (L); Bucciarelli; Cicogna 9; Mennecozzi; Bonansea (L); Modesti; Bosso. All.: Andrea Giovi.

Arbitri dell’incontro: Erika Burrascano (1°), Luigi Pasciari (2°); Video Check: Andrea Scarnera; Segnapunti Referto Elettronico: Valeria Carlucci.

MVP: Giulia De Nardi

Durata set: 26′, 32′, 29′ (1h27′)

Note: Narconon Volley Melendugno: battute sbagliate 9, vincenti 5, ricezione positiva 41% (perfetta 6%), attacco 28%, muri 6.

Wash4Green Monviso Volley: battute sbagliate 4, vincenti 3, ricezione positiva 38% (perfetta 8%), attacco 42%, muri 8.