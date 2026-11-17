Il peso del lungo ciclo di trasferte lascia spazio all’entusiasmo del ritorno a casa. Archiviato il punto di spessore conquistato al tie-break sul campo della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, la Narconon Volley Melendugno è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Mercoledì 18 novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:30, il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce ospiterà la nona giornata d’andata del campionato di Serie A2 Fineco: dall’altra parte della rete ci sarà la corazzata Wash4Green Monviso Volley.

Un match di altissimo coefficiente di difficoltà contro una formazione ambiziosa, retrocessa dalla Serie A1 al termine della passata stagione e protagonista di un avvio di torneo brillante. Guidata in panchina da coach Andrea Giovi, la compagine piemontese arriva in Salento forte di una striscia aperta di cinque vittorie consecutive, l’ultima centrata domenica scorsa per 3 a 0 contro Fasano in poco più di un’ora di gioco, e di una rosa profonda e fisica, impreziosita al centro da Alice Farina e Sveva Parini e da un tridente d’attacco temibilissimo composto dall’opposta lettone Irbe Lazda e dalle schiacciatrici Alyssa Enneking e Aurora Pistolesi.

In casa biancorossonera, tuttavia, la parola d’ordine è consapevolezza. La squadra di coach Simone Giunta ha dimostrato a più riprese, anche nella maratona di Messina, di possedere qualità tecniche importanti e la capacità di tenere testa a qualsiasi avversario. La chiave per la sfida di mercoledì sarà la continuità mentale per tutta la durata dell’incontro, limando quei passaggi a vuoto che finora hanno impedito di raccogliere l’intera posta in palio.

A suonare la carica in vista del match è il libero Aurora Morandini: “A Messina abbiamo dimostrato ancora una volta che sul piano tecnico ci siamo e che possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma non possiamo più permetterci quei cali di tensione che ci costano preziosi punti in classifica. In settimana abbiamo lavorato duro proprio per dare continuità al nostro gioco per tutta la durata del match. Affrontiamo una squadra forte e lanciata come Monviso, che non regala nulla, ma noi siamo un gruppo tosto, che non molla di un centimetro e che sa esattamente cosa fare in campo. Tornare finalmente a giocare davanti al nostro pubblico ci dà una carica enorme: dovremo entrare aggressivi fin dal primo scambio per giocarci la partita fino in fondo e prenderci quello che meritiamo”.

Sulla sponda piemontese, a tenere alta la soglia dell’attenzione alla vigilia della sfida è, invece, il tecnico Andrea Giovi, che mette in guardia le sue giocatrici sulle insidie della trasferta salentina: “Sarà una trasferta difficile contro una squadra affamata che ha qualità per mettere in difficoltà tutte; quindi, andiamo a Melendugno senza guardare la classifica, consapevoli del fatto che sarà una partita tosta. Noi proveremo a mettere in campo la stessa aggressività messa con Fasano”.

La sfida contro Monviso aprirà, inoltre, una settimana fondamentale davanti ai propri tifosi: dopo l’appuntamento infrasettimanale di mercoledì sera, infatti, le biancorossonere torneranno nuovamente sul taraflex del Palasport San Giuseppe da Copertino già domenica 22 novembre alle ore 16:30, quando affronteranno la Caldaie Melgari VBC Cremonese. Due occasioni preziose in pochi giorni in cui il calore e l’energia del pubblico salentino dovranno rappresentare la settima giocatrice in campo per spingere le ragazze verso risultati prestigiosi.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, la gara contro Monviso sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Arbitri dell’incontro: Erika Burrascano (1°), Luigi Pasciari (2°); Video check: Andrea Scarnera; Segnapunti: Valeria Carlucci.