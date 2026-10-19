La ricetta del giorno: Filetti di spigole gratinati al forno

Ingredienti per due persone
2 spigole sfilettate
5-6 cucchiai di pangrattato
1 spicchio d’aglio
tre cucchiai di prezzemolo tritato
sale e olio q.b.
Procedimento
Unire il pangrattato con tutti gli aromi tritati, il prezzemolo, aglio, sale e pepe. Impanare i filetti di spigola da entrambi i lati. Procedete facendo cuocere in forno a 180 gradi per venti minuti i filetti appena impanati in una teglia leggermente unta di olio e quando sono pronti, servirli caldi.
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