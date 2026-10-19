La ricetta del giorno: Filetti di spigole gratinati al forno

Ingredienti per due persone

2 spigole sfilettate

5-6 cucchiai di pangrattato

1 spicchio d’aglio

tre cucchiai di prezzemolo tritato

sale e olio q.b.

Procedimento

Unire il pangrattato con tutti gli aromi tritati, il prezzemolo, aglio, sale e pepe. Impanare i filetti di spigola da entrambi i lati. Procedete facendo cuocere in forno a 180 gradi per venti minuti i filetti appena impanati in una teglia leggermente unta di olio e quando sono pronti, servirli caldi.