La ricetta del giorno: Spigola alla marinara

Ingredienti per 4 persone:

2 spigole da ½ kg

300 g. di pomodori freschi pelati

1 spicchio di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo q.b.

Pepe q.b.

Sale q.b.

Basilico

Procedimento:

Adagiare le spigole precedentemente squamate, in apposito recipiente e aggiungere l’olio, l’aglio, il pepe, il prezzemolo e il basilico, sale e i pomodori tagliati a pezzetti. Coprire con acqua e cuocere a fuoco medio per 25 minuti.