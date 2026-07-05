La ricetta del giorno: Spigola alla marinara

Ingredienti per 4 persone:
2 spigole da ½ kg
300 g. di pomodori freschi pelati
1 spicchio di aglio
Olio extravergine d’oliva q.b.
Prezzemolo q.b.
Pepe q.b.
Sale q.b.
Basilico
Procedimento:
Adagiare le spigole precedentemente squamate, in apposito recipiente e aggiungere l’olio, l’aglio, il pepe, il prezzemolo e il basilico, sale e i pomodori tagliati a pezzetti. Coprire con acqua e cuocere a fuoco medio per 25 minuti.
Continua a leggere
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Filetti di spigole gratinati al forno
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Spigola all’arancia
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Linguine ai ricci e bottarga
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Tagliatelle alla bolognese
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Frittata di spaghetti
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Fagottini ai fichi