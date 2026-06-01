La ricetta del giorno: Spaghetti al forno

Ingredienti per 4 persone

400 g di spaghetti alla chitarra

500 g circa di salsa di pomodoro

olio extravergine d’oliva q.b

3 cucchiai di pecorino grattugiato

3 cucchiai di grana grattuggiato

200 grammi di scamorza affumicata

100 grammi di mozzarella

150 grammi di polpettine fritte

sale q.b.

Procedimento

Mettete sul fuoco, in una pentola, abbondante acqua per la cottura della pasta. Cucinate gli spaghetti alla chitarra e scolateli al dente. Trasferiteli in una terrina, conditeli con la salsa di pomodoro e il formaggio pecorino e grana. Copriteli con la mozzarella e la scamorza tagliata a dadini. Ricoprite con altra salsa di pomodoro e aggiungete le polpettine fritte. Fate cuocere al forno per una decina di minuti. Servire gli spaghetti caldi.