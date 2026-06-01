La ricetta del giorno: Spaghetti al forno

Ingredienti per 4 persone
400 g di spaghetti alla chitarra
500 g circa di salsa di pomodoro
olio extravergine d’oliva q.b
3 cucchiai di pecorino grattugiato
3 cucchiai di grana grattuggiato
200 grammi di scamorza affumicata
100 grammi di mozzarella
150 grammi di polpettine fritte
sale q.b.
Procedimento
Mettete sul fuoco, in una pentola, abbondante acqua per la cottura della pasta. Cucinate gli spaghetti alla chitarra e scolateli al dente. Trasferiteli in una terrina, conditeli con la salsa di pomodoro e il formaggio pecorino e grana. Copriteli con la mozzarella e la scamorza tagliata a dadini. Ricoprite con altra salsa di pomodoro e aggiungete le polpettine fritte. Fate cuocere al forno per una decina di minuti. Servire gli spaghetti caldi.