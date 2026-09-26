La ricetta del giorno: Spigola all’arancia

Ingredienti per due persone
2 spigole sfilettate
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
1 arancio
1 spicchio d’aglio
un ciuffo di prezzemolo
Procedimento
Tritare lo spicchio di aglio e il prezzemolo. Aggiungere il succo, la scorza di un’arancia e un filo di l’olio evo e mescolate il tutto fino ad ottenere una salsina. Aggiustate di sale.
In una pirofila unta di olio adagiare i filetti e condirli con la salsina precedentemente preparata.
Cuocere i filetti di spigola all’arancia in forno già caldo a 180 gradi per circa 20 minuti.
Decorare con il prezzemolo e l’arancia grattugiata.
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