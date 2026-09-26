La ricetta del giorno: Spigola all’arancia

Ingredienti per due persone

2 spigole sfilettate

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

1 arancio

1 spicchio d’aglio

un ciuffo di prezzemolo

Procedimento

Tritare lo spicchio di aglio e il prezzemolo. Aggiungere il succo, la scorza di un’arancia e un filo di l’olio evo e mescolate il tutto fino ad ottenere una salsina. Aggiustate di sale.

In una pirofila unta di olio adagiare i filetti e condirli con la salsina precedentemente preparata.

Cuocere i filetti di spigola all’arancia in forno già caldo a 180 gradi per circa 20 minuti.

Decorare con il prezzemolo e l’arancia grattugiata.