Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Posto Rosso (Fraz. di Alliste), Torre Sinfonò, Capilungo, Torre Suda, Mancaversa.

I lavori a Posto Rosso riguardano la manutenzione di opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 Ottobre 2026 nell’abitato di Torre San Giovanni (Fraz. di Ugento) (Le) nel distretto PVR 02 delimitato a Sud dalle vie Corso Annibale, Aleardo Aleardi, Andrea Doria, Pitagora, Monte Bianco, Gran Sasso d’Italia, Isole Tremiti, e comprendente tutta la porzione di abitato che si estende in direzione Nord verso Posto Rosso. La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 17:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 Ottobre 2026 nell’intero abitato di Torre Sinfonò, Capilungo e Posto Rosso (Fraz. di Alliste). La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 17:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 Ottobre 2026 nell’Intero abitato di Torre Suda (Fraz. di Racale) (Le). La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 17:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 22 Ottobre 2026 nell’abitato nell’intero abitato di Marina di Mancaversa (Fraz. di Taviano) (Le). La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 05:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.