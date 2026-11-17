SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Racale, Alliste e Felline (Fraz. di Alliste).
I lavori a Racale riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 19 Novembre 2026 nell’Intero abitato di Racale (Le). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
I lavori ad Alliste riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 19 Novembre 2026 nell’Intero abitato di Alliste (Le). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
I a Felline lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 19 Novembre 2026 nell’Intero abitato di Felline (Fraz. di Alliste) (Le). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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