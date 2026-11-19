UGENTO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Torre San Giovanni (Fraz. di Ugento) (Le). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 23 Novembre 2026 nell’abitato di Torre San Giovanni (Fraz. di Ugento) (Le) in via Pitagora nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Andrea Doria e l’incrocio con via Monte Bianco, in via Sardegna, in via Monte Bianco, in via A. Colaianni nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Pitagora e l’incrocio con via Benedetto Colleoni ed in via Grazia Deledda nel tratto intercluso tra l’incrocio con via A. Colaianni e l’incrocio con via Andrea Doria.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.