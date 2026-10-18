Le pagelle dei giallorossi in Udinese-Lecce, N’Dry devastante, Geubbels impreciso

Falcone 6, disturbato pochissimo oggi, prestazione sempre utile
Gaspar 7, e’ tornato al suo livello, il gol di testa gli conferisce grande fiducia
Tiago Gabriel 6,5, a parte una disattenzione, partita di livello
Gallo 7, buona la partita del difensore che si propone anche molto bene in avanti
Veiga 7, neutralizza uno sterile Camara
Maleh 6, buona la sua interdizione a centrocampo
Coulibaly 7, fino a quando resta in campo detta i tempi e si prende il centrocampo sulle spalle
Ngom 6, gioca più arretrato ma ciò non toglie che riesce a dare buone palle agli attaccanti
Fatah 6,5, le sue sgroppate e la sua fantasia danno un duro colpo ai padroni di casa
N’dry 7,5, gara importante che oltre al gol vede questo giocatore portatore sano di assist e palloni essenziali
Geubbels 5,5, la prima palla non insaccata possiamo derubricarla nella categoria della sfortuna, ma le altre tre no, denotano imprecisione sotto porta
Kaba 6, entra bene e tiene il campo senza farsi intimidire dai pochi sussulti degli avversari
Esteban 7, sfortuna allo stato puro, il palo gli nega il primo gol in serie A
Pierotti 6, assolve al compito di far reggere il centrocampo
Monteiro 6,5, un assist al bacio per Esteban ed una buona prestazione per il tempo a sua disposizione
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