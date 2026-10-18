L’aumento dei costi mette in ginocchio anche la Regione. A Lecce un milione in più di spesa: serve l’ok della Corte dei Conti

LECCE – La crisi dei conti pubblici non risparmia nessuno. Regioni e Comuni sono alle prese con una spesa che continua a crescere, trascinata dal caro energia, dai costi del personale e dalla necessità di garantire servizi sempre più onerosi. Le entrate faticano a tenere il passo e gli amministratori sono costretti a cercare nuovi equilibri tra risanamento e funzionamento della macchina pubblica. La fotografia più preoccupante arriva dalla sanità regionale: secondo gli ultimi dati della Corte dei Conti, il disavanzo complessivo del 2025 ha raggiunto 2,3 miliardi di euro, quasi 800 milioni in più rispetto al 2024. Un peggioramento superiore al 50 per cento che riguarda anche le Regioni tradizionalmente più solide. La Puglia non fa eccezione: il sistema sanitario regionale ha chiuso il 2025 con una perdita di circa 349 milioni di euro, oltre 260 milioni in più rispetto all’anno precedente. Il presidente Antonio Decaro punta il dito contro il sottofinanziamento nazionale della sanità, sostenendo che i trasferimenti statali non riescano più a compensare la crescita dei costi.



Ma se a Bari si cercano le risorse per coprire le voragini della sanità, a Lecce la sfida è diversa e altrettanto delicata: liberarsi dal disavanzo comunale nel più breve tempo possibile, senza sacrificare i servizi e senza compromettere la capacità di spesa dell’amministrazione Poli Bortone. Una corsa contro il tempo che potrebbe concludersi molto prima del previsto, a patto che la Corte dei Conti sciolga un nodo decisivo sull’utilizzo dei finanziamenti statali. A Palazzo Carafa, intanto, le bollette diventano un problema sempre più pesante. Il dirigente del settore finanziario, Pantaleo Isceri, ha quantificato in circa un milione di euro l’aumento delle spese energetiche sostenute dal Comune. Una cifra che pesa sugli equilibri del prossimo bilancio e che rischia di assorbire risorse indispensabili per mantenere efficienti gli uffici, garantire i servizi e affrontare le esigenze quotidiane della città. “Le spese energetiche del Comune sono aumentate di circa un milione di euro. Se la Corte dei Conti ci imponesse di destinare tutte le risorse aggiuntive del governo al ripianamento del disavanzo, sarebbe un grosso problema: dobbiamo continuare a garantire servizi importanti ai cittadini con un personale sempre più esiguo”, avverte Isceri.

Il paradosso è che Lecce sta ottenendo risultati migliori rispetto agli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio, ma potrebbe ritrovarsi comunque con meno soldi da utilizzare. La quota annuale da destinare al ripiano del disavanzo ammonta a circa 8,6 milioni di euro. Attraverso i rendiconti, però, l’amministrazione riesce a recuperarne mediamente 10 milioni, anticipando gli obblighi previsti. Un risultato che, secondo l’interpretazione sostenuta dagli uffici finanziari, dovrebbe consentire di alleggerire gli impegni degli esercizi successivi. La questione è stata sottoposta alla magistratura contabile, dalla quale non è ancora arrivata una risposta definitiva. In caso di interpretazione restrittiva, l’importo da vincolare al risanamento potrebbe salire fino a circa 9,9 milioni di euro, sottraendo al bilancio 2027 circa 1,2 milioni che potrebbero invece essere impiegati per altre necessità.

Il problema non è soltanto contabile. Mentre aumentano le spese per l’energia e si assottiglia il personale, il Comune deve continuare a garantire manutenzioni, assistenza, servizi pubblici e funzionamento degli uffici. Ogni euro immobilizzato nel ripiano del disavanzo è un euro che non può essere destinato immediatamente ad altri interventi. A complicare la situazione è arrivata anche la revisione delle previsioni sugli introiti delle multe: dalle entrate attese sono stati eliminati 1,2 milioni di euro relativi agli autovelox, somme comunque vincolate alla sicurezza stradale e alla viabilità. Le previsioni si erano rivelate superiori agli incassi effettivi. “Sulle sanzioni elevate riusciamo a incassare mediamente soltanto il 50 per cento, anche per effetto dei ricorsi”, precisa il dirigente.

Eppure, nel panorama di difficoltà finanziarie che investe le amministrazioni pubbliche, Lecce intravede una concreta possibilità di riscatto. I rendiconti del 2024 e del 2025 hanno permesso di recuperare quote significative del disavanzo, mentre la riduzione della spesa per il personale ha prodotto risparmi superiori ai due milioni inizialmente programmati. Anche gli accantonamenti destinati ai contenziosi e al fondo crediti di dubbia esigibilità risultano più consistenti rispetto alle previsioni. Tutti elementi che rafforzano la prospettiva di anticipare la conclusione del percorso di risanamento. “Siamo vicini al traguardo. Con le risorse disponibili potremmo chiudere il disavanzo nell’arco di due o tre anni, molto prima della scadenza del piano di riequilibrio”, sostiene Isceri. Nel frattempo, la giunta guidata da Adriana Poli Bortone ha approvato, con la delibera numero 441 del 15 ottobre, lo schema del bilancio consolidato 2025, che comprende anche i risultati delle società partecipate. Sgm e Lupiae Servizi, secondo quanto riferito dal dirigente, hanno entrambe chiuso in utile. Il documento passerà ora all’esame dei revisori e successivamente del Consiglio comunale, chiamato a pronunciarsi entro il 31 ottobre.

La partita decisiva, però, resta quella del 2027. Lecce vuole uscire definitivamente dalla stagione del disavanzo proprio mentre il sistema delle autonomie locali attraversa una fase di crescente sofferenza finanziaria. La crisi delle Regioni, appesantite dai costi sanitari, e quella dei Comuni, stretti tra rincari energetici e risorse limitate, raccontano due facce dello stesso problema: mantenere i servizi pubblici senza perdere il controllo della spesa. Palazzo Carafa sembra avere imboccato una strada più rapida del previsto verso il risanamento, ma il rischio è che le rigidità contabili finiscano per penalizzare proprio un’amministrazione che sta recuperando terreno. Per questo la risposta della Corte dei Conti diventa fondamentale. Perché chiudere il disavanzo in anticipo rappresenterebbe un risultato importante, ma farlo lasciando la città senza le risorse necessarie per affrontare i bisogni quotidiani rischierebbe di trasformare una vittoria dei numeri in una sconfitta per i servizi.